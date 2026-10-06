Un hombre de más de 100 años fue evacuado este domingo 4 de octubre desde el sector de Paimún, dentro del Parque Nacional Lanín, debido a complicaciones de salud. El operativo se desarrolló bajo condiciones meteorológicas adversas, con lluvia y nieve, y en una zona de difícil acceso.

La evacuación comenzó alrededor de las 16, después de que la Administración del Parque Nacional Lanín solicitara colaboración al Grupo “La Unión”, dependiente del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional. También participaron guardaparques y pobladores de la zona.

Los efectivos se trasladaron en una embarcación por el lago Huechulafquen hasta el sector donde se encontraba el hombre. Luego de retirarlo del área de Paimún, fue llevado hacia la costa para continuar su traslado a un establecimiento sanitario. No se informó públicamente su diagnóstico ni su estado de salud posterior.

El rescate comenzó por una emergencia sanitaria

El operativo se puso en marcha durante la tarde del domingo, cuando la Administración del Parque Nacional Lanín pidió asistencia para evacuar a un poblador centenario que presentaba complicaciones de salud.

La emergencia adquirió una dificultad adicional por las condiciones meteorológicas. En la zona se registraban lluvia y nieve, mientras que el acceso al lugar donde se encontraba el hombre no era sencillo.

Ante esta situación, se activó un procedimiento conjunto entre organismos de seguridad, personal del área protegida y habitantes que conocen el territorio.

Gendarmería llegó por el lago Huechulafquen

El Grupo “La Unión”, perteneciente al Escuadrón 33 San Martín de los Andes de Gendarmería Nacional, recibió el pedido de colaboración y se trasladó hacia el sector de Paimún.

Para llegar hasta el poblador, los efectivos utilizaron una embarcación y navegaron por el lago Huechulafquen.

La particularidad del operativo estuvo dada no solo por la edad del hombre, sino también por las condiciones del terreno y el clima. La coordinación con Guardaparques y pobladores de la zona permitió concretar la evacuación.

Una vez que pudieron retirar al hombre del lugar, comenzó la siguiente etapa: llevarlo hasta la costa para continuar con el traslado sanitario.

La complejidad del acceso fue clave en el operativo

El sector de Paimún se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín, en plena zona cordillerana de Neuquén. El acceso combina caminos y sectores donde las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente las posibilidades de circulación.

La situación no es nueva para los equipos que trabajan en el área protegida. En distintos operativos realizados en el Parque Nacional Lanín, la combinación de nieve, hielo, barro, viento y terrenos de difícil acceso obligó a coordinar recursos terrestres, acuáticos y de emergencia.

De hecho, Mejor Informado registró anteriormente operativos de rescate en los que participaron conjuntamente Guardaparques, Gendarmería Nacional y equipos de emergencia, tanto ante accidentes como frente a situaciones ocurridas en sectores cordilleranos.

Paimún, un sector condicionado por el clima

El entorno donde ocurrió el rescate forma parte de una de las áreas cordilleranas más importantes de Neuquén.

El lago Paimún está conectado con el circuito del lago Huechulafquen, en inmediaciones de Junín de los Andes, y se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín.

En sectores de esta zona, las condiciones de circulación pueden complicarse especialmente durante episodios de nieve, hielo o precipitaciones. En un relevamiento reciente, por ejemplo, se habían advertido barro, pozos e hielo en distintos tramos de la Ruta Provincial 61, incluido el sector próximo a Paimún.

Esto permite dimensionar por qué, ante una emergencia médica, la coordinación entre quienes conocen el territorio y los organismos con capacidad de respuesta resulta determinante.

Un operativo coordinado entre instituciones y pobladores

La evacuación fue posible a partir del trabajo conjunto de distintos actores.

Participaron:

Administración de Parques Nacionales / Parque Nacional Lanín

Guardaparques

Gendarmería Nacional

Grupo “La Unión”

Escuadrón 33 San Martín de los Andes

Pobladores de la zona

La intervención permitió sacar al hombre del sector donde se encontraba y llevarlo hasta un punto desde el cual pudiera continuar su atención médica.