La tragedia de la Ruta Nacional 151 sigue golpeando a la familia de Luana Natalí Gallardo Leiria, la adolescente de 15 años que murió en el choque ocurrido cerca de Catriel. A ocho días del impacto entre el Volkswagen Gol en el que viajaba junto a su madre y su hermana y una Ford Ranger de Techint, Natalí Leiria logró atravesar una compleja cirugía de cadera con resultados satisfactorios, mientras que Avril, de 13 años, se prepara para una nueva intervención quirúrgica. Las dos continúan internadas y sus familiares siguen de cerca una recuperación que avanza en medio del dolor por la pérdida de la adolescente.

La última actualización difundida por las familias Gallardo y Leiria llegó después de varias horas de preocupación por la operación de Natalí. Según el parte compartido por sus allegados, le realizaron una compleja operación para estabilizar la cadera y realizar una osteosíntesis, una técnica que permite fijar los huesos fracturados. El resultado fue considerado satisfactorio, aunque todavía quedaba por delante una etapa de observación y recuperación.

Después de la intervención, los médicos resolvieron mantener sedada a la mujer durante la noche para favorecer el descanso y controlar el dolor. La posibilidad de comenzar a despertarla progresivamente quedó sujeta a su evolución clínica. La noticia representó un alivio para sus familiares, que siguen pendientes de cada avance mientras atraviesan una situación que combina la preocupación por su salud con la ausencia de Luana. Por ahora, el resultado favorable de la operación no significa que la recuperación esté concluida.

Mientras tanto, la atención también está puesta en Avril, la hija menor de la familia, que permanece internada en la Clínica San Lucas Pediátrica de Neuquén. De acuerdo con la información difundida por sus allegados, la adolescente tiene programada para hoy una cirugía en una de sus piernas. La intervención constituye otro momento clave para una familia que, desde el domingo 18, enfrenta las consecuencias de un choque que cambió su vida de manera irreversible.

La tragedia en la ruta 151

Pero detrás de cada actualización sobre las operaciones hay una ausencia que atraviesa toda la historia. Luana, de apenas 15 años, murió en el choque registrado a la altura del kilómetro 104 de la Ruta 151, en un sector cercano a Catriel. Viajaba en el Volkswagen Gol junto a su madre y su hermana cuando se produjo el impacto frontal-lateral con una camioneta Ford Ranger. La reconstrucción preliminar incorporó el testimonio de un automovilista que describió una maniobra para esquivar pozos en la calzada, aunque la incidencia de esas condiciones deberá establecerse a partir de las pericias.

Natalí Leiria conducía el VW Gol, cuando delante suyo frenaron varios autos para esquivar un enorme pozo. Ella, para evitar el golpe con el auto que la presedía, hizo una maniobra evasiva hacia el sector izquierdo. De esta manera invadió el carril contrario donde circulaba una Ford Ranger de Techint, con la que impactó de lleno. La brutalidad del golpe le costó la vida a su hija de 15 años que viajaba como acompañante.

La tragedia dejó así dos recuperaciones médicas todavía en curso y una familia obligada a enfrentar la pérdida de una adolescente mientras acompaña a las sobrevivientes. La evolución de Natalí y la operación prevista para Avril son ahora los datos centrales de una historia que comenzó con el choque fatal y que todavía no tiene un desenlace clínico definitivo. En paralelo, el estado de la Ruta 151 volvió a quedar bajo cuestionamiento. A raíz de este choque fatal, la comunidad de Catriel mantuvo cortada la principal vía de acceso a Vaca Muerta para exigir respuestas.