El caso que comenzó con una pintada de aerosol sobre una roca del Valle Encantado, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, llegó a una instancia de reparación ante la Justicia Federal. El hombre de 58 años acordó realizar tareas de limpieza y restauración sobre 12 intervenciones detectadas en las formaciones rocosas de un tramo de la Ruta Nacional 237.

El acuerdo fue homologado por el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, y establece un plazo de 90 días para completar los trabajos. La reparación no estará limitada a la pintada que originó la investigación, sino que abarcará otras 11 intervenciones antrópicas relevadas en el sector, a la altura del kilómetro 1.591.

Cómo será la restauración de las rocas

El acuerdo judicial establece que el responsable deberá realizar personalmente las tareas de limpieza y restauración utilizando productos aptos para intervenir sobre las formaciones rocosas, con el objetivo de remover las pintadas sin generar nuevos daños sobre el ambiente.

Una vez concluidos los trabajos, la Administración de Parques Nacionales (APN) deberá verificar el resultado y comunicar a la Fiscalía si las tareas fueron realizadas y si el sector quedó adecuadamente recuperado.

Ese informe deberá incluir registros fotográficos que permitan acreditar el cumplimiento de lo acordado ante la Justicia.

La intervención de la APN resulta central en el seguimiento de la reparación, ya que el organismo tiene entre sus funciones la protección y conservación de los espacios comprendidos dentro de los parques nacionales.

El grafiti de "ANA GUSTAVO" que pintó el camionero de 58 años sobre las rocas de Valle Encantado - Foto: Archivo

Cómo comenzó el caso del grafiti en el Valle Encantado

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Administración de Parques Nacionales. El hecho ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando un vecino registró en video a un camionero mientras realizaba una pintada con aerosol rojo sobre una formación rocosa ubicada junto a la Ruta Nacional 237.

En la piedra quedó escrito “ANA GUSTAVO”. De acuerdo con lo incorporado al expediente, el hombre continuó con la pintada pese a las advertencias de quien estaba registrando la situación. Ese video posteriormente fue incorporado por la Fiscalía como evidencia de la investigación.

La escena se viralizó y generó un fuerte rechazo. En diciembre de 2025, el propio involucrado se identificó públicamente como Gustavo, pidió disculpas y aseguró que estaba dispuesto a reparar el daño.

En aquella oportunidad sostuvo que llevaba 30 años como camionero y se definió como una persona “intachable, responsable y trabajadora”. También afirmó que se había tratado de un error y que estaba dispuesto a hacerse cargo de sus consecuencias.

De la denuncia a la reparación del daño ambiental

Tras la difusión de las imágenes, el caso derivó en una denuncia ante el organismo competente y el hombre recibió una sanción. En paralelo, la empresa para la que trabajaba aclaró que el camionero no pertenecía a su plantel, sino a otra firma de nombre similar, aunque decidió hacerse cargo inicialmente de la limpieza de las rocas afectadas.

Ahora, el proceso judicial avanzó hacia una reparación concreta del daño, que alcanza no solamente a la pintada que quedó registrada en video sino a un total de 12 intervenciones identificadas en el sector.

El acuerdo homologado fija además un mecanismo de control: las tareas deberán completarse dentro de los 90 días y la Administración de Parques Nacionales deberá informar a la Fiscalía, con documentación fotográfica, si las formaciones fueron correctamente restauradas.

El caso vuelve a poner en primer plano la obligación de preservar el patrimonio natural dentro de las áreas protegidas y, en este caso, transforma una conducta que afectó a las formaciones rocosas del Valle Encantado en una obligación concreta de reparar el daño provocado.