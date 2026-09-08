Retiraron la Toyota Hilux que había quedado atrapada en Pampa del Leoncito: el daño ambiental tardará años en revertirse

La Toyota Hilux que permaneció durante casi un mes atrapada en un sector protegido de la Pampa del Leoncito finalmente fue retirada este viernes mediante un operativo supervisado por organismos judiciales, fuerzas de seguridad y especialistas ambientales. Sin embargo, el fin de la compleja extracción no significó el cierre del caso: los estudios técnicos confirmaron que el daño provocado sobre el frágil ecosistema podría tardar décadas en revertirse.

La camioneta había quedado enterrada en el área natural el pasado 8 de agosto en una zona protegida del departamento Calingasta, en San Juan. Durante 27 días permaneció inmovilizada mientras avanzaba la investigación judicial para determinar responsabilidades y diseñar un procedimiento que permitiera retirarla sin agravar aún más el impacto sobre el terreno.

Un ingreso indebido que derivó en consecuencias ambientales y sanciones económicas

Según determinó la Justicia, los ocupantes del vehículo ingresaron al área por un sector no habilitado y recorrieron cerca de siete kilómetros sobre una superficie que aparentaba estar seca, pero que progresivamente se volvió blanda y barrosa hasta impedir el avance de la camioneta.

En un intento por salir por sus propios medios, utilizaron escaleras metálicas para motocicletas como rampas improvisadas. La maniobra apenas permitió mover el vehículo unos metros, aunque terminó generando nuevas alteraciones en el terreno, situación que fue considerada por el juez al momento de dictar sentencia.

El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, resolvió condenar a ambos por infringir la normativa provincial de protección del patrimonio natural. Cada uno deberá pagar una multa de $4.387.320. Además, el conductor recibió una sanción adicional de $456.800 por haber ingresado al área eludiendo un control de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ubicado sobre la Ruta Nacional 149.

Un ecosistema vulnerable que necesitará décadas para recuperarse

Uno de los aspectos más preocupantes del caso surgió de los informes elaborados por especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan. El estudio concluyó que la circulación de la camioneta afectó unos 280 metros cuadrados de superficie.

De ese total, más de 35 metros cuadrados fueron catalogados con daño grave debido a la profundidad de las huellas, que alcanzaron entre cinco y ocho centímetros, provocando la ruptura de la costra superficial del suelo y el desplazamiento de sedimentos. También se registraron sectores con deformaciones más leves y daños adicionales causados por una motocicleta que intentó asistir a los ocupantes.

Los expertos explicaron que se trata de un ambiente extremadamente sensible, donde los procesos naturales de regeneración son muy lentos. Por esa razón, estimaron que las áreas más comprometidas podrían necesitar entre 50 y 80 años para recuperar sus condiciones originales.

Un operativo planificado para evitar mayores daños

La extracción de la camioneta requirió una planificación especial. Inicialmente, los equipos de GNA no contaban con el equipamiento adecuado para realizar la maniobra, por lo que se solicitó la intervención de especialistas ambientales que diseñaron un protocolo específico para minimizar nuevos impactos.

La operación se realizó bajo una estricta supervisión de GNA, la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable sanjuanina.

Las condiciones climáticas también jugaron un papel clave. Tras varias semanas de espera, el terreno logró secarse lo suficiente como para permitir el retiro del vehículo. Según explicaron las autoridades, una de las ruedas permanecía enterrada a unos 60 centímetros de profundidad.

Una vez concluido el procedimiento, la camioneta fue entregada a personas autorizadas por sus propietarios.

Las multas financiarán acciones de conservación

La resolución judicial dispuso que el dinero recaudado por las sanciones económicas sea destinado a programas de protección y conservación del patrimonio natural de la provincia, con una asignación específica para la Pampa del Leoncito.

Además, el fallo ordenó comunicar lo sucedido a los organismos ambientales y turísticos competentes para fortalecer las medidas de prevención y evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir en una de las áreas naturales más sensibles y valiosas de San Juan.

La extracción de la camioneta cerró una etapa visible del caso, pero dejó expuesta una realidad mucho más profunda: el impacto que una sola intervención humana puede generar sobre ecosistemas cuya recuperación no se mide en meses ni años, sino en generaciones.