Miércoles 20 de Agosto, Neuquén, Argentina
INDIGNACIÓN

Pìntaron con aerosol araucarias y rocas en un cerro cerca de Villa Pehuenia

La Corporación Interestadual Pulmarí denunció pintadas con aerosol en el cerro Impodi. El lugar está cerrado al ascenso para evitar este tipo de agresiones al patrimonio natural y cultural.

Por Pablo Montanaro
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 09:06
La tranquilidad del cerro Impodi, en el territorio administrado por la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), se vio alterada por un hecho que generó repudio e indignación. Un grupo de personas alertó a las autoridades sobre pintadas con aerosol en araucarias —especie protegida y símbolo de Neuquén—, formaciones rocosas y sectores de la cumbre, donde además colocaron una virgen sobre una estructura también intervenida.

“Estas acciones, más allá de cualquier creencia personal, constituyen un daño grave e inaceptable en un área de alto valor ambiental y cultural”, advirtieron desde la CIP.

El cerro Impodi no está habilitado al ascenso libre. Su acceso se encuentra cerrado con alambrado para protegerlo y ordenar su uso, ya que allí habitan pobladores que desarrollan sus actividades productivas. Pese a estas restricciones, los responsables ingresaron y marcaron con pintura incluso un sendero hacia la virgen, degradando un espacio que debe preservarse y afectando directamente al bosque nativo.

Desde la Corporación adelantaron que se iniciarán tareas de limpieza y remediación en el sitio afectado. Además, alertaron sobre el precedente negativo que generan estos hechos, que podrían abrir la puerta a nuevas intervenciones dañinas y constituyen una falta de respeto hacia las familias que cuidan y habitan ese espacio de alto valor cultural y ambiental.

