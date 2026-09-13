Este sábado 12 de septiembre a la tarde la Feria Internacional del Libro de Neuquén vivió un emotivo momento, con la presentación de un libro que busca mantener viva la memoria, a 50 años de la dictadura.

El trabajo reúne 59 autores y autoras, quienes plasman distintos tipos de textos sobre las vivencias durante la época de la dictadura en Argentina: poesía, microrrelato, fragmento de novela, ensayo, cartas, conferencias y tesis.

Además, el libro tiene un fuerte sentido regional ya que fue editado por la Universidad Nacional del Comahue. Con la presencia de la vicerrectora Lorena Higuera y la exrectora Beatriz Gentile, el trabajo se dio a conocer un el auditorio Marcelo Berbel de la sede del Museo Nacional de Bellas Artes, en un encuentro donde los creadores leyeron sus trabajos.

También estuvo presente, la vicedecana de la Facultad de Humanidad, unidad académica involucrada en esta propuesta, Katia Obrist.

El libro se titula “Invocación de lo Tangible. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina”, editado por EDUCO, la editorial de la UNCo que depende de la secretaría de Extensión, a cargo de Gabriela Aschkar que abrió el encuentro.

El trabajo lo coordinaron Gabriela Espinosa, Laura Pollastri y Silvia Mellado que esta tarde estuvieron a cargo de la presentación.

"Estos textos construyen un retazo del polícromo tejido de nuestro Sur. A través de la palabra –al invocar acciones, nombres, historias, relatos, estudios–, intentamos volver palpable –tangible–, en este libro, un conjunto de vivencias que se desprenden de la pérdida del estado de derecho por el terrorismo de Estado", destaca el prólogo del libro.

"Poetas, novelistas, cuentistas, profesores, estudiantes, catedráticos, periodistas se vuelven manos que se rozan en la entrega del testigo, en una carrera de postas cuyo destino es mantener viva la memoria", agrega el texto de inicio de este trabajo.

La UNCo participa activamente de la Feria del Libro y su stand puede encontrarse dentro del predio, con libros propios y editados. Además, el nuevo rector Christian Lopes ha sido parte de la inauguración de esta XVIII edición de la feria.