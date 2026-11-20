El hotel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) en Caviahue volvió a funcionar luego de un período en el que sus instalaciones fueron cedidas para garantizar la continuidad de las clases de la comunidad educativa local. La reapertura se realizó este viernes y estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, quien participó de la recepción del primer contingente de visitantes.

En esta nueva etapa, el establecimiento recibió a un grupo de personas mayores de 60 años de San Patricio del Chañar, en el marco del programa provincial Huella Mayor. La iniciativa promueve el turismo social y busca garantizar el acceso al esparcimiento, la recreación, la vida saludable y la participación social de las personas mayores.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de recuperación del complejo turístico provincial.

El hotel había sido destinado al funcionamiento de la Escuela Primaria N° 164 luego del incendio que afectó al edificio educativo en junio de 2024. Durante ese período, sus instalaciones fueron adaptadas para convertirse en aulas y espacios escolares, permitiendo que los estudiantes pudieran continuar con el ciclo lectivo mientras se avanzaba en la reconstrucción de los establecimientos educativos de Caviahue.

Una vez finalizada esa etapa, el ISSN llevó adelante trabajos de recuperación y puesta en valor, que incluyeron la renovación de instalaciones, mejoras en el equipamiento y el acondicionamiento de distintos espacios. La administradora general del organismo, Mariane Bartusch, recordó que el hotel fue creado en 1972 y destacó la importancia de recuperar el edificio después de haber cumplido una función fundamental para la localidad.

Un contingente de adultos mayores de San Patricio del Chañar fue el primero en alojarse tras la reapertura.

Durante el acto, Figueroa también repasó otras obras que se desarrollan en Caviahue-Copahue. Entre ellas mencionó la pavimentación del camino hacia Copahue, el asfaltado de las calles de la localidad, la futura conexión vial con Loncopué y la construcción de 39 viviendas. Además, confirmó la ampliación del centro de salud y trabajos de mejoramiento en el complejo termal.

La reapertura se enmarca en una política de recuperación y modernización de los establecimientos turísticos del ISSN. Desde el organismo también avanzan con intervenciones en los hoteles de Neuquén capital y San Martín de los Andes, además de mejoras en su predio recreativo.