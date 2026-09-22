Huinganco se alista para dar comienzo a una nueva temporada de tulipanes y mostrar su atractivo local

Huinganco se prepara para recibir una temporada con el nuevo atractivo de los tulipanes. Se trata de una propuesta que integrará turismo, producción, naturaleza y cultura y se desarrollará en octubre.

Desde el Gobierno neuquino se acompañará la iniciativa a través de los ministerios de Economía, Producción e Industria y de Turismo y Recursos Naturales que han planificado una agenda de actividades para visitantes y residentes.

La temporada de tulipanes constituye una oportunidad para dar a conocer el trabajo que se desarrolla durante todo el año en la localidad del Alto Neuquén. Por esa razón, quienes se acerquen el mes próximo a Huinganco, podrán interiorizarse sobre la trayectoria de los viveros provinciales y el aporte que hace el vivero local a la construcción de la identidad productiva.

El Vivero tiene una historia vinculada a la producción forestal y a la repoblación con especies madereras. Con esa experiencia como punto de partida, actualmente se avanza en una diversificación de la producción, incorporando especies nativas destinadas al arbolado urbano, plantas aromáticas y otras variedades.

Esta transformación permite vincular la experiencia acumulada por los trabajadores del vivero con nuevos desafíos productivos y ambientales, como la recuperación y el fortalecimiento de la vegetación autóctona en los espacios urbanos.

El desarrollo de estas actividades cuenta con el acompañamiento de los equipos técnicos de la Secretaría de Producción e Industria, a cargo también del vivero provincial donde se plasma el proyecto, y del Centro PyME-ADENEU, que trabajan junto a productores y emprendedores para fortalecer las capacidades productivas y generar nuevas oportunidades vinculadas a la producción local.

A su vez, el municipio de Huinganco acompaña la iniciativa y la agenda de actividades, articulando acciones para que la temporada contribuya al desarrollo de la localidad y a la generación de movimiento para productores, artesanos y prestadores de servicios.

Huinganco sumará así durante octubre una propuesta que combina el paisaje de la floración con la posibilidad de conocer la producción local, recorrer el entorno, participar de experiencias vinculadas a la naturaleza y descubrir parte de la identidad del norte neuquino.





