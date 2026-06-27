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Calidad de vida

Avanza una obra estratégica en Huinganco para reducir el impacto de las lluvias en el casco urbano

El gobernador Rolando Figueroa adjudicó la primera etapa de la obra de desagües pluvioaluvionales en Huinganco por más de 1.134 millones de pesos. La intervención busca reducir el impacto de las precipitaciones en el casco céntrico y será financiada con recursos del Fondo Hídrico Provincial.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 09:03
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La obra contempla la construcción de más de 1.300 metros de canales de hormigón, alcantarillas y tareas de movimiento de suelo para mejorar el drenaje de la localidad.

El gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, rubricó el decreto N° 870/26, que adjudica la primera etapa de la obra desagües pluvialuvionales en la localidad de Huinganco a la empresa FINES SRL, por un monto de $ 1.134.675.037.

La obra resulta fundamental para mitigar los efectos producidos por las precipitaciones dentro del casco céntrico de la localidad. Los recursos destinados a la misma provendrán del Fondo Hídrico Provincial.

En tanto, el decreto faculta a la subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a suscribir el contrato en representación de la Provincia del Neuquén. Además, la norma aprueba un anticipo financiero del 20% del monto a contratar.

¿Dónde se ejecutará la obra?

La intervención contempla dos tramos principales: el primero se extiende desde calle Los Ñires hasta la alcantarilla existente que cruza la ruta provincial 39, con canales trapeciales a cielo abierto revestidos en hormigón armado y secciones rectangulares en sectores de espacio reducido.

En tanto, el segundo capta las cuencas pluvioaluvionales del este de la localidad, comenzando en la intersección de calles Los Molles y Soto y descargando hacia el arroyo Huinganco.

La obra incluye la limpieza y desmonte de más de 1.300 metros lineales, la demolición de estructuras existentes, la excavación de aproximadamente 2.400 metros cúbicos de suelo y el posterior relleno y compactación de más de 600 metros cúbicos. Además, se ejecutarán cinco alcantarillas para el cruce seguro de calles y se construirán 1.378 metros lineales de canales pluviales de hormigón armado.

 

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