Avanza una obra estratégica en Huinganco para reducir el impacto de las lluvias en el casco urbano

El gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, rubricó el decreto N° 870/26, que adjudica la primera etapa de la obra desagües pluvialuvionales en la localidad de Huinganco a la empresa FINES SRL, por un monto de $ 1.134.675.037.

La obra resulta fundamental para mitigar los efectos producidos por las precipitaciones dentro del casco céntrico de la localidad. Los recursos destinados a la misma provendrán del Fondo Hídrico Provincial.

En tanto, el decreto faculta a la subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a suscribir el contrato en representación de la Provincia del Neuquén. Además, la norma aprueba un anticipo financiero del 20% del monto a contratar.

¿Dónde se ejecutará la obra?

La intervención contempla dos tramos principales: el primero se extiende desde calle Los Ñires hasta la alcantarilla existente que cruza la ruta provincial 39, con canales trapeciales a cielo abierto revestidos en hormigón armado y secciones rectangulares en sectores de espacio reducido.

En tanto, el segundo capta las cuencas pluvioaluvionales del este de la localidad, comenzando en la intersección de calles Los Molles y Soto y descargando hacia el arroyo Huinganco.

La obra incluye la limpieza y desmonte de más de 1.300 metros lineales, la demolición de estructuras existentes, la excavación de aproximadamente 2.400 metros cúbicos de suelo y el posterior relleno y compactación de más de 600 metros cúbicos. Además, se ejecutarán cinco alcantarillas para el cruce seguro de calles y se construirán 1.378 metros lineales de canales pluviales de hormigón armado.