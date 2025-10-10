La primavera pintó Huinganco de tulipanes: el ensayo que se volvió un éxito

La plantación experimental de tulipanes en Huinganco fue todo un éxito. De los 5.000 bulbos sembrados en mayo, la gran mayoría se encuentra en floración.

Esta prueba se llevó a cabo por el municipio local y el gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Centro PyME-ADENEU y la dirección de Viveros Provinciales, dependientes del Ministerio de Economía, Producción e Industria.

Sebastián Núñez, ingeniero agrónomo y asesor del Centro PyME-ADENEU destacó que están “viendo muy buenos resultados y a medida que el cultivo avanza aprendemos muchísimo, lo cual va acompañado de capacitaciones técnicas”.

Cuatro variedades fueron las que se plantaron en una parcela demostrativa en la sede local del Vivero Provincial. A principios de este mes se realizó una capacitación con la participación de más de 50 personas, a cargo de un ingeniero agrónomo de Esquel.

En cuanto al desarrollo de los tulipanes, Núñez destacó que fue muy bueno “teniendo en cuenta que fue un invierno con temperaturas más altas de lo normal y con menos nieve, lo que hizo que se adelante un poco la floración”.

El objetivo es instalar el cultivo de tulipán como una nueva actividad económica en el norte neuquino.

¿Cómo es el ciclo de producción?

Los tulipanes florecen una sola vez al año, y en nuestro hemisferio esto ocurre a mediados de octubre, luego de haber plantados los bulbos en mayo y quedado en latencia durante el invierno. En diciembre, luego que la planta baja sus reservas, se realiza la cosecha de los bulbos los cuales son clasificados según su calibre.

Allí se los divide entre los que van a ser nuevamente plantados para aumentar su tamaño y los que se destinan a floración, que se venden en los grandes centros urbanos.