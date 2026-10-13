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Riesgo de enfermedades

Un hurón mordió a un bombero de Zapala durante un rescate y debió ser atendido en el hospital

El animal mordió al bombero durante el rescate y debió recibir los tratamientos necesarios para este tipo de incidentes con fauna silvestre.

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Por Redacción Neuquén
Martes, 13 de octubre de 2026 a las 11:04
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El animal estaba suelto cerca de una verdulería.

Un bombero de la ciudad de Zapala debió ser atendido en el hospital local tras ser mordido por un hurón durante un rescate del animal. El animal silvestre apareció en la zona de una verdulería, sobre calle Roca, por lo cual llamaron para que sea resguardado.

Personal del Cuartel de Bomberos de la Policía de Neuquén acudió al terreno ubicado sobre la calle Roca al 50, tras el alerta por la presencia de un hurón silvestre en el patio del inmueble.

El operativo, destinado a resguardar tanto al ejemplar como a los vecinos del lugar, tuvo un desenlace inesperado mientras intentaban sujetarlo.

Cuando uno de los bomberos intentó agarrar al animal para colocarlo a salvo, el ejemplar reaccionó de manera agresiva y le dio una mordedura directa en el dedo índice de la mano izquierda.

Tras lograr la contención del hurón, el efectivo afectado fue derivado de inmediato al nosocomio local.

Fuentes de salud confirmaron que en el hospital se activó de manera preventiva el protocolo correspondiente a mordeduras de animales silvestres, procediendo a la atención de la herida y a la colocación del esquema de profilaxis y vacunación de rigor para este tipo de incidentes.

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