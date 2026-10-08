“La idea es ampliar el horizonte productivo”: empresarios celebran el plan de ejecución del Parque Industrial Capital

Neuquén presentó el miércoles 7 de octubre el plan de ejecución del Parque Industrial Capital, un proyecto de desarrollo productivo que ya captó la atención de más de 600 empresas y que estima generar alrededor de 25.000 puestos de trabajo.

Sobre este tema habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 el secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), Daniel González.

En primer lugar explicó: “Es una muy buena noticia, hoy las posibilidades que presenta Vaca Muerta de ampliación y de generar nuevas actividades está latente y, en ese sentido, se inscribieron 600 empresas cuando salió el anuncio en más de 1.300 hectáreas”, y dijo que “es buena la ubicación porque está cerca de la Autovía Norte, consideramos que es algo bueno desde el punto de vista de la logística”.

“Se hizo como una zonificación para empresas grandes o que necesiten grandes superficies, hay un sector comercial para los comercios que quieran instalarse, está muy bien pensado”, manifestó González en AM550.

Sostuvo además que “las obras van rápido y se entregará con todos los servicios, creo que nos llamarán para hacer la propuesta de venta”.

Además, el secretario de FECENE comentó: “Muchas empresas ya están en el parque industrial provincial y necesitan ampliarse, otras buscaban tierras y no conseguían entonces se iban a otras ciudades, con lo cual hay una necesidad muy grande”.

“Es el parque más grande del país, es industrial, de servicios y de comercio. La idea es que el desarrollo de una industria vaya más allá del petróleo y gas, es decir pensar en la diversificación productiva a futuro”, y añadió en ese sentido la importancia de instalar compañías del rubro metalmecánico por ejemplo.

“Creo que la idea es ampliar el horizonte productivo de Neuquén. El crecimiento que tenemos es explosivo y hay que prepararse para eso”, concluyó.

La entrevista a Daniel González de FECENE





