Parque Industrial Capital: cómo acceder a un lote, a partir de cuándo y qué beneficios fiscales brinda el complejo

Ante más de 1.000 empresarios, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa presentaron el plan de ejecución del Parque Industrial Capital (PIC), proyectado como el más grande del país y como uno de los principales motores del desarrollo económico y la generación de empleo en Neuquén.

Con obras ya en marcha, un nuevo llamado a empresas previsto para febrero de 2027 y un esquema de incentivos fiscales para acompañar las inversiones, el proyecto avanza hacia su etapa de concreción mediante el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia.

La propuesta contempla, además, la ampliación del predio ante una demanda que superó ampliamente las previsiones iniciales y una proyección de 25.000 nuevos puestos de trabajo.

Durante la presentación, fue el intendente Mariano Gaido quien confirmó que, ante la exitosa convocatoria e interés del empresariado neuquino, el proyecto será ampliado a partir de la demanda registrada en la primera convocatoria.

Desde cuándo se puede solicitar el acceso a un lote

“Tomamos la decisión con el gobernador Rolando Figueroa: vamos a ampliar y vamos a llevar adelante un nuevo registro a partir del 1° de febrero del año que viene”, anunció y agregó: “La intención es que ninguna empresa neuquina, ningún empresario, ningún comerciante quede fuera del parque industrial”.

La Municipalidad de Neuquén abrirá desde el 1° de febrero de 2027 un nuevo padrón para empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial Capital (PIC) y, en paralelo, avanza con las licitaciones de las primeras obras del predio.

Además, desde el 1° de noviembre habilitará una inscripción específica en el portal de empleo para quienes quieran trabajar en el futuro parque.

Cómo acceder a un lote en el Parque Industrial de Neuquén

“No vamos a esperar que el Parque Industrial esté terminado. A partir del 1 de noviembre, quienes estén interesados en ser parte, en trabajar en el Parque Industrial, tendrá habilitado en el portal de empleo de la Municipalidad de Neuquén un botón que diga Parque Industrial”, anunció la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini.

Uno por uno, los pasos para acceder a un lote

Declaración jurada. En la misma, las empresas interesadas deberán detallar la actividad que realizan, la superficie a construir, el empleo proyectado y los plazos y montos de inversión.

Régimen de incentivos fiscales. El 15 de octubre se presentará en el Concejo Deliberante el régimen de incentivos fiscales, que incluye la adhesión a la Ley 3502 de Invierta Neuquén, para generar sinergia entre la provincia y la ciudad.

Venta de lotes e indicadores urbanísticos. El 12 de noviembre se presentará en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que habilitará la venta de todos los lotes solicitados. Incluirá además los indicadores urbanísticos, el detalle de cada desarrollo y lo que se podrá construir en cada sector del parque.

Boletos de compraventa. Desde el 15 de diciembre, una vez sancionada la normativa, y con la expectativa de que sea antes de esa fecha, se convocará a las empresas que completaron la declaración jurada para firmar el boleto de compraventa.

Los beneficios fiscales de acceder al Parque Industrial Capital

Para acceder a los beneficios, las exigencias serán las siguientes: