Durante un emotivo acto realizado en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Neuquén, se llevó a cabo la revelación de una nueva obra del reconocido artista plástico Andrés Zerneri. El mismo trabajó en el mural por tres días, contando con presencia de público.

La jornada tuvo la presencia de autoridades locales, referentes políticos y veteranos de guerra, quienes destacaron el valor del arte y la memoria para reafirmar la soberanía nacional.

Entre los asistentes estuvieron la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini; la Secretaria de Derechos Humanos, Luciana De Giovanetti; el Subsecretario de Derechos Humanos, Lucas Masterre; el ex intendente y ex diputado provincial Andrés Peressini; la cineasta Aymara Robera; el abogado Mariano Mansilla junto a integrantes de su equipo jurídico; además de autoridades e integrantes del Centro de Veteranos, entre ellos el presidente Elio Canalli y Francisco Pepe Sánchez.

Durante el encuentro, Canalli expresó su profunda emoción al visibilizar el significado histórico del mapa de nuestras Islas Malvinas. "Mirar esto nos llena de emoción, de orgullo y de recuerdos porque ahí es donde quedaron 649 compañeros", dijo y recordó que el primer soldado caído en combate fue Jorge " Moncho" Águila oriundo de Paso Aguerre, en la Isla San Pedro (Georgias del Sur). "Queremos que en los próximos mapas siempre esté representada esa parte de nuestra historia", agregó.

Por su parte, el artista de Villa La Angostura Andrés Zerneri agradeció el espacio y la articulación lograda para concretar la iniciativa. "Sostener el recuerdo debe hacerse desde el conocimiento. Esas razones hay que compartirlas y entender que la soberanía no es solo una frase, sino conocer en profundidad el territorio. El uso del dorado en la obra representa precisamente la riqueza de ese suelo", explicó sobre la obra.

Pasqualini remarcó el compromiso institucional con la causa Malvinas. Aseguró que "tenemos la responsabilidad y la obligación ciudadana de mantener viva la memoria. Como gestión municipal, entendemos que la memoria debe ser activa, con hechos, con palabras y con arte. La recuperación debe pensarse desde la paz, pero el reclamo tiene que ser permanente y cotidiano", finalizó.

El descubrimiento dejó inmortalizadas a las Islas en el Centro de Veteranos, consolidándolo como un punto clave para la cultura, el arte y el homenaje permanente a los héroes de la patria.