Javier Milei negó que las medidas por Malvinas respondan a una estrategia de cara a las Elecciones 2027

El presidente Javier Milei negó que el endurecimiento de la política argentina sobre las Islas Malvinas responda a una estrategia electoral y aseguró que las medidas fueron trabajadas por su Gobierno desde hace tres años. Al mismo tiempo, reconoció que las declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente al archipiélago funcionaron como el disparador de la cadena nacional en la que anunció la nueva ofensiva.

“Las venimos gestando hace tres años”, sostuvo Milei durante una entrevista con el canal de streaming Neura, en respuesta a las interpretaciones que vincularon los anuncios con una búsqueda de posicionamiento político. El Presidente rechazó esa lectura y afirmó que atribuir las medidas a una cuestión de imagen u oportunismo político era, en sus palabras, “una estupidez mayúscula”.

Milei explicó que la decisión de realizar la cadena nacional se tomó en una reunión de Gabinete del lunes anterior, pero señaló que el factor que aceleró ese anuncio fueron las declaraciones de Trump, quien había planteado públicamente que estaba revisando la posición histórica de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas. “La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas”, afirmó.

Las medidas anunciadas por el Gobierno incluyen el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, además del avance de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de un proyecto de ley para reforzar las herramientas vinculadas con el reclamo de soberanía.

Durante la entrevista, el Presidente también explicó que una parte de la estrategia oficial apunta a generar presión sobre las compañías petroleras que participan o proyectan participar de desarrollos en las islas. Según planteó, las empresas deberían optar entre esos proyectos y las oportunidades de inversión disponibles en Argentina, especialmente en Vaca Muerta.

“A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, sostuvo Milei. De acuerdo con su explicación, la intención es utilizar el desarrollo argentino en petróleo, gas y minerales como una herramienta para modificar los incentivos económicos de las compañías.

El mandatario reconoció que la coyuntura internacional abrió una oportunidad para acelerar esa política, aunque negó que existiera una intencionalidad electoral detrás de la decisión. “Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos”, afirmó durante la entrevista.

Las declaraciones se conocieron el mismo día en que una jueza federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La medida cautelar dispuso suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación vinculada con el proyecto.

Milei también vinculó el reclamo argentino con la reconfiguración del escenario geopolítico internacional y con la relación estratégica que Argentina mantiene con Estados Unidos. En ese contexto, mencionó además las tensiones políticas internas del Reino Unido y los movimientos independentistas en Escocia, Irlanda del Norte y Gales como parte del escenario que, según su interpretación, debe ser considerado en la cuestión Malvinas.

Con sus declaraciones, el Presidente buscó diferenciar la estrategia de largo plazo de los acontecimientos que aceleraron su exposición pública. Según su propio relato, las medidas forman parte de un trabajo iniciado hace tres años, mientras que la decisión de llevarlas a una cadena nacional estuvo directamente vinculada con el cambio de escenario generado por las declaraciones de Trump.