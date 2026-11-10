En la provincia del Neuquén, los tumores representan la primera causa de defunción y años de vida potencialmente perdidos. Ante esta realidad, Salud prioriza la línea de cuidado de cáncer de mama y de cuello de útero, y dentro de sus estrategias cambió la franja etaria, de 50 a 45 años, para acceder a una mamografía gratuita y sin orden médica.

Entre enero y octubre de 2025 se realizaron 7.042 estudios en el sistema público, mientras que en el mismo período de 2026 se alcanzaron las 8.938 mamografías.

Este incremento (1.896 estudios) es resultado de distintas estrategias y dispositivos implementados, como la reducción en la edad de tamizaje, el Mamógrafo Móvil (Luncec), La Noche de las Mamos y Punto Mujeres.

Por qué cambió la edad y cómo es el procedimiento

A partir de estas iniciativas, las personas entre 45 y 70 años que nunca se hayan realizado un estudio diagnóstico o que tengan antecedentes familiares, pueden acercarse a cualquiera de los 25 mamógrafos que hay en la provincia, tanto en el sector público como privado.

El cambio en la franja etaria, es decir, la ampliación de la edad obligatoria para la realización de la mamografía, se efectuó principalmente para promover la detección temprana del cáncer de mama como una prioridad absoluta de salud pública. Las mismas son gratuitas y sin orden médica.

Al modificar la estrategia, y bajar la edad de inicio a los 45 años, el Ministerio de Salud busca detectar anomalías antes de que sean palpables, lo que aumenta notoriamente el éxito del tratamiento oportuno. El objetivo es que el estudio diagnóstico preventivo esté accesible, y poder llegar a las 26.000 mujeres que no se realizaron todavía su mamografía en la provincia.

Dentro de las acciones en territorio se destacan la Noche de las Mamos, iniciativa entre los efectores públicos y clínicas privadas para abrir sus puertas en horarios no habituales y facilitar la mamografía, y se realiza cada 24 del mes.

Además, está el mamógrafo móvil de Luncec que recorre el territorio llegando a puntos estratégicos de alta circulación; y la estrategia Punto Mujeres, funciona los segundos sábados de cada mes con consultorios abiertos para facilitar la realización conjunta de mamografías, PAP y test de VPH.