Neuquén amplió durante los últimos años la capacidad del sistema de salud para realizar mamografías y busca profundizar las estrategias de prevención del cáncer de mama. Actualmente, la provincia cuenta con equipos distribuidos en distintas localidades y mantiene acciones destinadas a acercar los estudios a las mujeres que todavía no pudieron realizarlos.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, brindó detalles sobre este trabajo en el programa "La primera mañana" que se transmite por AM550, y explicó que la provincia cuenta con mamógrafos tanto en el sistema público como en instituciones privadas. En el ámbito estatal, hay equipos en localidades como Chos Malal, Zapala, Villa La Angostura, Plaza Huincul, Neuquén capital, Centenario y Añelo, entre otras.

El mamógrafo móvil recorre distintas localidades para acercar los estudios a la comunidad.

Una de las estrategias implementadas es “La noche de las mamografías”, que se realiza todos los días 24 de cada mes y busca ampliar las posibilidades de atención para quienes tienen dificultades para concurrir durante el horario habitual. A esto se suma el trabajo de un mamógrafo móvil, que recorre distintos puntos de la provincia para acercar los estudios al territorio.

Regueiro señaló que ya se realizaron más mamografías que durante todo 2024, aun cuando todavía restaba contabilizar un cuatrimestre del año. También indicó que unas 25 mil mujeres de entre 45 y 70 años todavía no se realizaron el estudio en la provincia, por lo que se decidió bajar de 50 a 45 años la edad a partir de la cual se busca promover el acceso a la mamografía.

Los operativos territoriales apuntan a reducir las dificultades de horarios y traslado.

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