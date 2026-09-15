Con un balance positivo, equipos de salud y vecinalistas de la capital neuquina se reunieron en la sede de la comisión vecinal del barrio Cuenca XV para evaluar los avances de SaMA+ (Salud Mental Accesible), la estrategia provincial orientada a fortalecer la atención comunitaria y contener los consumos problemáticos en diferentes sectores de Neuquén capital.

El encuentro funcionó como un espacio de intercambio directo entre el barrio y el Estado y contó con la presencia del ministro de Salud, Martín Regueiro.

"Tenemos gente que viene empujando y llevando la estrategia de una manera muy cercana, pero tenemos que medir y tratar de escuchar también cómo ven ustedes el programa", explicó Regueiro.

El ministro enfatizó que el objetivo de fondo es transformar el modelo de atención tradicional: "Pensar en estrategias que no son exclusivas del centro de salud significa romper el paradigma del hospital. Hay que buscar la manera de cambiar la lógica, y en ese proceso lo que quiero es escucharlos a ustedes de primera mano".

Por su parte, la directora provincial de Salud Mental Comunitaria, Paula Alegría, y la referente del programa SaMA+, Verónica Domínguez, destacaron la sensibilidad social del proyecto y el compromiso de los equipos técnicos con un servicio humano.

"Hoy hay una profundización del sufrimiento en todo nuestro país, y se puede hacer mucho con una palabra y una escucha empática; no queremos que esto sea un número más", reflexionó Domínguez. En la misma línea, Alegría remarcó la importancia de la formación continua: "Trabajamos todas las semanas para ofrecer las mejores capacitaciones, porque queremos que la población reciba la atención de alta calidad que se merece".

Una gran respuesta de la gente

Las y los dirigentes vecinales destacaron la llegada del programa como un alivio directo para las sedes barriales, que a diario reciben situaciones de contención social y comunitaria.

"Como comisión vecinal fue un alivio, las chicas están trabajando súper bien. Cada vez se acercan más personas a buscar las fichas y ayuda. Hoy tenemos un montón de diversidad de edades que transitan situaciones complejas. Nos ha servido mucho porque tenemos mucha demanda; es una herramienta importante", señalaron los referentes barriales.

En la misma línea, el Padre Jorge “Chicho” Cloro sumó su mirada sobre las dificultades históricas de la fragmentación administrativa y la importancia del trabajo articulado.

"Se fragmenta tanto a la persona que es imposible lograr ni un mínimo. Ahí justo fue la pandemia y hubo que coordinar reuniones con el gobernador y con todos los ministros para poder resolver de manera integral los pedidos de la gente", recordó.

Los ejes del programa

La estrategia SaMA+ (Salud Mental Accesible) se estructura a partir de cuatro ejes fundamentales diseñados para descentralizar la atención y acercar el sistema sanitario a los barrios:

Atención ampliada: refuerza los centros de salud zonales (como Sapere, Confluencia, Colonia Rural Nueva Esperanza, Almafuerte y Progreso) con guardia a demanda los fines de semana a cargo de equipos interdisciplinarios, apertura de grupos terapéuticos y extensión horaria.

Equipos de enlace territorial: equipos móviles con presencia activa en el terreno para acompañar situaciones complejas y articular de forma directa con hospitales, escuelas y desarrollo social.

Dispositivos comunitarios accesibles: espacios flexibles que acompañan las trayectorias de tratamiento de los usuarios en su propio entorno para reducir las barreras de acceso.

Polo de mujeres y diversidad: un abordaje interinstitucional junto al Poder Judicial y Ejecutivo para atender de forma integral a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia, evitando la revictimización.

También se suma el fortalecimiento de la línea telefónica gratuita Salud Mental Te Escucha (2995358191) que actúa como articulador inmediato entre quienes requieren atención urgente y la red pública de salud.