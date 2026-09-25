Luego de las intensas lluvias que durante las últimas horas afectaron especialmente al norte y oeste de Neuquén, con acumulados extraordinarios en sectores cordilleranos y de montaña, el tiempo mostrará una mejora gradual en gran parte del territorio provincial durante este viernes 25 de septiembre. Las condiciones más complejas se registraron en áreas de Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo, Buta Ranquil y Chos Malal, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas de distinto nivel por precipitaciones persistentes.

Mientras el Alto Valle y la Confluencia recuperarán estabilidad con temperaturas más agradables, la cordillera continuará bajo la influencia de aire frío y húmedo proveniente del Pacífico, con lluvias, probables nevadas y abundante nubosidad en localidades turísticas de la región.

Neuquén capital: vuelve el sol y sube la temperatura

La capital provincial tendrá una jornada mucho más estable que las anteriores. El cielo se presentará parcialmente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones. La temperatura oscilará entre una mínima de 8°C y una máxima de 23°C, con viento del sudoeste moderado durante gran parte del día. Será una de las jornadas más agradables de la semana para la región de la Confluencia.

Zapala: mejora gradual tras las lluvias

En el centro de la provincia el viernes llegará con nubosidad variable y condiciones más estables que durante el temporal. Persistirá el aire frío de las últimas jornadas, con una mínima cercana a los 4°C y una máxima de 15°C. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad que durante el pico del fenómeno meteorológico.

Chos Malal: alivio tras una de las zonas más golpeadas

El norte neuquino fue uno de los sectores más afectados por el temporal y durante este viernes comenzará una lenta recuperación. Se espera una jornada fresca, con nubosidad variable y mejoras parciales hacia la tarde. La temperatura se moverá entre una mínima de 5°C y una máxima de 14°C, aunque podrían persistir algunas precipitaciones aisladas en sectores cercanos a la cordillera.

San Martín de los Andes: continúan las nevadas y las lluvias

La localidad cordillerana seguirá atravesando condiciones típicamente invernales. Para este viernes se pronostican precipitaciones durante buena parte del día, con probabilidad de nevadas en zonas altas y sectores cercanos a la montaña. La temperatura rondará una mínima de 1°C y una máxima de 6°C, en un contexto de elevada humedad y abundante nubosidad.

Villa La Angostura: un viernes frío e inestable

La villa turística continuará bajo la influencia del sistema frontal que afectó a toda la cordillera neuquina. Se prevén lluvias y chaparrones durante gran parte de la jornada, con posibilidad de nieve en sectores elevados. La temperatura se ubicará entre una mínima de 4°C y una máxima de 7°C, mientras que el viento soplará leve a moderado desde el sector oeste.

La tendencia para el fin de semana indica que la inestabilidad persistirá sobre la cordillera, mientras que los valles y la zona este de la provincia mantendrán condiciones más benignas, con temperaturas en ascenso y períodos de sol tras varios días marcados por el temporal.