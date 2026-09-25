La Municipalidad de Villa La Angostura logró desobstruir el arroyo Las Piedritas luego de un intenso operativo desplegado en la zona de calle Araucanos. Allí se había formado un taponamiento tipo dique debido a la acumulación de ramas, piedras, residuos y material forestal que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente.

El trabajo se realizó en medio de un escenario hidroclimático complejo, provocado por un deshielo acelerado que incrementó el caudal de las cuencas locales y llevó a los arroyos a un nivel de alerta roja. Ante esta situación, los equipos concentraron las tareas en liberar el cauce y evitar que el material acumulado pudiera generar mayores riesgos aguas abajo.

El taponamiento se había formado por ramas, piedras, residuos y material forestal arrastrado por la corriente.

Del operativo participaron cuadrillas y personal técnico de Protección Civil Municipal, Servicios Públicos, Atención al Vecino y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Además de retirar el material que obstruía el curso de agua, se mantuvo un monitoreo permanente del arroyo y del arrastre de sedimentos y otros elementos sólidos.

En paralelo, las áreas municipales supervisaron la infraestructura de servicios ubicada en el sector y sus alrededores para prevenir posibles afectaciones en las redes públicas. La intervención buscó anticiparse a nuevos inconvenientes derivados de la variación de los caudales y de la cantidad de material que continúa siendo transportado por los cursos de agua.

El Municipio pidió evitar las márgenes de los arroyos mientras continúen los caudales inestables.

Desde el Municipio reiteraron el pedido a vecinos y visitantes de no permanecer ni circular por las márgenes de los arroyos mientras continúen las condiciones de inestabilidad. También solicitaron transitar con extrema precaución por la zona de calle Araucanos y respetar las indicaciones del personal que permanece trabajando en el lugar.