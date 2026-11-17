Ingresó a la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley para crear un régimen especial y permanente de retiro voluntario destinado a agentes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial. La iniciativa fue presentada por el abogado Víctor Eduardo Piccoli.

En ese sentido, la norma busca establecer una herramienta legal que permita el egreso anticipado de agentes con determinada antigüedad a través de una transición económica y previsional adecuada.

Los fundamentos sostienen que este mecanismo pretende modernizar las estructuras de personal, optimizar el uso de los recursos públicos y facilitar la reorganización funcional del organismo. Todo el proceso se proyecta sin afectar las garantías asistenciales ni los derechos laborales de los trabajadores judiciales.

Al respecto, la iniciativa destaca la adhesión voluntaria, la fijación de requisitos objetivos y la previsibilidad de las prestaciones para evitar decisiones arbitrarias.

Asimismo, la propuesta aclara que el impacto presupuestario y previsional deberá evaluarse en el debate parlamentario con el respaldo de estudios técnicos específicos.

En tanto, la medida alcanza a agentes, funcionarios y magistrados de la Justicia provincial que acrediten como requisito principal una antigüedad mínima de 20 años de servicios. Entre los beneficios otorgados, la norma fija el pago de una prestación económica mensual y móvil, además de garantizar la continuidad tanto previsional como asistencial de los beneficiarios.

Asimismo, la norma reconoce la libertad laboral al habilitar el derecho al libre ejercicio profesional tras el cese de funciones. De este modo, el proyecto persigue objetivos institucionales claros para promover la reorganización interna, mejorar la eficiencia administrativa y cuidar la sostenibilidad económico-financiera del Estado provincial.

Entrevista al abogado Victor Piccoli en AM550