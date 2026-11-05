Con el impulso de Fito Páez, la Biblioteca Popular de Moquehue recibió una donación de 1.100 libros

En un pueblo del departamento de Aluminé con 560 habitantes, los libros tienen un valor que va mucho más allá de sus páginas. La Biblioteca Popular de Moquehue recibió este jueves una donación de 1.100 ejemplares, una iniciativa que comenzó con un pedido de Fito Páez y que finalmente llegó a destino después de varios meses de trabajo.

Cómo llegaron los 1.100 libros a la Biblioteca Popular de Moquehue

La entrega fue posible gracias a una convocatoria impulsada por la Fundación El Libro y 30 editoriales que participaron de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA). Lo que comenzó como un compromiso anunciado durante la inauguración del encuentro cultural terminó superando ampliamente el objetivo inicial.

Para la comunidad de Moquehue, la llegada de los ejemplares representa una oportunidad para ampliar el acceso a la lectura y fortalecer un espacio cultural especialmente importante durante los meses más fríos del año.

Fito Páez, durante la apertura musical de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 - Foto: Fundación El Libro

El pedido de Fito Páez que terminó en una biblioteca neuquina

La iniciativa se anunció durante la apertura de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Fito Páez estuvo a cargo de la presentación musical.

En ese contexto, el músico rosarino planteó el compromiso de organizar una gran donación de libros. La propuesta encontró respuesta en la Fundación El Libro y en 30 editoriales expositoras, que trabajaron para reunir los ejemplares.

En menos de dos meses, la convocatoria no solo alcanzó la meta prevista, sino que logró superarla ampliamente. “Estoy muy feliz de que haya un ámbito lleno de libros y con gente deseosa de leerlos”, expresó Páez al referirse a la iniciativa.

Moquehue, un pueblo donde los libros ayudan a atravesar el invierno

La llegada de los 1.100 libros tiene una importancia particular para Moquehue, una localidad neuquina de 560 habitantes que se encuentra a más de 300 kilómetros de la capital provincial. En esa zona cordillerana, los inviernos suelen ser especialmente rigurosos. Durante esos meses, contar con espacios de encuentro y propuestas culturales adquiere un valor especial para los vecinos.

Luján Álvarez está al frente de la Biblioteca Popular de Moquehue y al recibir la cuantiosa donación no dudó en expresar su agradecimeinto a todas y cada una de las personas e instituciones involucradas.

Quiero agradecer en nombre de la comunidad de Moquehue a todas las personas que decidieron enviarnos los libros y sobre todo a quienes se tomaron el tiempo de hacer las gestiones para que estos libros nos lleguen a nosotros. Estamos en un lugar un poco alejado de la ciudad y es necesario que nuestros niños conozcan el mundo y las realidades a través de la lectura. Por eso es enormemente maravilloso lo que han hecho con nuestra biblioteca”, sostuvo.

La Biblioteca Popular de Moquehue durante un invierno patagónico - Foto: Fundación El Libro

Las condiciones climáticas demoraron la llegada de la donación

Aunque los libros se habían reunido a partir de la convocatoria realizada durante la Feria del Libro, su traslado hasta Moquehue demandó varios meses de trabajo. Desde la Fundación El Libro explicaron que las inclemencias del tiempo demoraron el operativo logístico y postergaron la llegada de los ejemplares a esa localidad neuquina.

Finalmente, este jueves la donación pudo concretarse. Los 1.100 libros ya están en la Biblioteca Popular de Moquehue, donde pasarán a formar parte del patrimonio cultural de una comunidad pequeña, pero con una nueva oportunidad para acercarse a la lectura.