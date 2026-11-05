De la medicina a la literatura: Teresa Kantolic presenta su primer libro en Neuquén

Teresa Kantolic presentará este viernes 6 de noviembre su primer libro, "Hipótesis de fin del mundo", en Malapalabra Casa Librera de Neuquén. La escritora y médica compartirá una obra que reúne textos sobre fantasmas, seres míticos y distintas formas de imaginar el final, desde la desaparición de la humanidad hasta los mundos personales y sociales que se transforman.

La presentación comenzará a las 18 en el espacio ubicado en Ministro González 63, casi avenida Argentina. La entrada será libre y gratuita y el libro estará disponible para quienes quieran adquirirlo.

Los fantasmas y otros seres que habitan los límites también ocupan un lugar importante

"Yo siempre escribí. El tema es que nunca me pareció que fuera capaz de publicar algo, que tuviera la calidad necesaria para ser publicado", contó Kantolic al recordar cómo llegó a su primera publicación. Durante años la escritura fue una práctica personal, mientras su recorrido profesional transcurría por la medicina.

La autora explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que su acercamiento a la literatura también estuvo acompañado por talleres y espacios de formación. Aunque se define como una lectora "fundamentalmente" y "bastante ecléctica", fueron otras personas quienes la alentaron a dar el paso hacia la publicación.

"Esas personas fueron las que me dijeron: 'Tere, esto tenés que publicarlo'. Y eso hice", recordó.

Kantolic construyó un universo literario entre mitos y fantasmas

El libro no nació de un proyecto organizado desde el comienzo. "Quienes vieron ese eje y la posibilidad de armar un libro fueron otras personas", explicó. A partir de esa lectura compartida, Kantolic comenzó a reunir escritos que, sin haber sido concebidos inicialmente como parte de un mismo conjunto, terminaron construyendo un universo propio.

El título abre una pregunta que atraviesa las páginas. Para la escritora, el fin del mundo no necesariamente significa que desaparezca el planeta. "Puede ser una cuestión relacionada con la especie humana", planteó, aunque también señaló que existen finales individuales y sociales, que afectan a personas o colectivos.

"Ese fin del mundo puede ser muchas cosas", resumió. En los textos aparecen, además, referencias a sus propias lecturas y a personajes de la mitología, como Ulises y Caronte. La autora contó que reconoció esas reescrituras con el tiempo, a partir de los comentarios de quienes leyeron sus escritos.

Los fantasmas y otros seres que habitan los límites también ocupan un lugar importante. "Este es un conjunto de textos que reúne esos seres míticos, los fantasmas y todo lo que está en el borde, en la frontera", describió. Y agregó, entre risas: "Me la paso leyendo fantasmas".

La autora eligió una edición donde la estética también cuenta

La forma de presentar cada texto fue una parte central del trabajo. Kantolic considera que la escritura no se limita al contenido, sino que también incluye la disposición de las palabras, la tipografía y la organización de la página.

"A mí me interesa mucho la estética. Creo que la forma y el contenido forman un todo que no se pueden separar", sostuvo. Por esa razón eligió trabajar con El Destino, una editorial independiente que, según explicó, respetó sus decisiones y acompañó el diseño que imaginaba para la publicación.

Entre esos detalles mencionó un texto cuyos párrafos debían terminar con una disposición escalonada. "No me preguntes por qué, pero a mí me sonaba y tenía que ser así", contó sobre una decisión que la editorial respetó.

La autora también destacó que su interés por las distintas capas de sentido se extiende al cine, los libros y las series. Le atraen las obras que permiten encontrar nuevas interpretaciones y lecturas más allá de una primera aproximación.

La presentación de "Hipótesis de fin del mundo" será este viernes 6 de noviembre, a las 18, en Malapalabra Casa Librera, sobre Ministro González 63, en Neuquén. La entrada será gratuita y la obra estará a la venta.

La entrevista completa a Teresa Kantolic: