Gracias a Vaca Muerta, Argentina pasó a Colombia en producción petrolífera y busca subirse al podio

Impulsada por el rápido crecimiento del shale oil de Vaca Muerta, la Argentina alcanzó en 2025 niveles históricos de producción de crudo posicionándose como el cuarto mayor productor de petróleo de Sudamérica. Los datos la ubicaron por encima de Colombia y con aspiraciones de subir al podio sudamericano en 2026.



El logro se sostiene sobre las políticas implementadas durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa, que facilitaron la inversión, la infraestructura, la institucionalidad y la licencia social, creando un entorno favorable para ser motor del desarrollo energético nacional.



En este contexto, se destaca la creación de un paquete de herramientas estables y de largo plazo que permitieron sostener el crecimiento de la producción, tanto convencional como no convencional, y generaron las condiciones para aprovechar al máximo el potencial de Vaca Muerta.



Reglas claras



Una de las bases del crecimiento energético en Neuquén fue la seguridad jurídica y predictibilidad fiscal que ofreció la Provincia. Figueroa insistió en distintos foros internacionales que “en Neuquén la energía es una política de Estado” y destacó la importancia de que existan reglas de juego claras y estabilidad normativa para atraer inversiones a largo plazo.



La Offshore Technology Conference en Houston sirvió de marco para reforzar ese mensaje que invitó a las empresas internacionales a invertir en Vaca Muerta y convencer a las operadoras a consolidar y expandir sus proyectos en la cuenca neuquina.



La Provincia sostuvo reglas claras y continuas en materia de permisos, concesiones y contratos, brindando seguridad jurídica para el desarrollo hidrocarburífero convencional y no convencional. A ello se sumó una política impositiva consistente en el tiempo, sin cambios abruptos ni discrecionales, que permitió previsibilidad económica a las inversiones, aun en contextos de alta volatilidad de la política energética nacional.



Institucionalidad



El Gobierno construyó una autoridad de aplicación con capacidades técnicas propias, conocimiento del territorio y continuidad institucional, lo que permitió administrar el recurso de manera ordenada, eficiente y con reglas claras para los operadores.



Durante la presentación del “Modelo neuquino” de política energética, el Ministerio de Energía asumió un rol destacado y presentó los planes y metas, reafirmando el carácter de planificación técnica permanente en la gestión. Por otra parte, la continuidad institucional permitió evaluar constantemente los resultados y garantizar un manejo ordenado de los recursos.



Protagonista estratégico



La empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) se consolidó como herramienta estratégica del Estado para articular capital privado, gestionar áreas de producción y promover proyectos de valor agregado.



GyP posee actualmente 100 áreas reservadas para exploración y producción, y participa directamente en asociaciones con operadoras, convirtiéndose en un actor central, que promueve innovaciones que optimicen el uso de energía, materiales y agua, y generan sostenibilidad y valor local.



La empresa fue clave para ordenar la exploración, promover licitaciones competitivas y asociar capital privado, especialmente en el convencional, y luego para acompañar la transición y expansión hacia el desarrollo no convencional.



Infraestructura clave



Figueroa rescató en múltiples ocasiones que la infraestructura es clave para hacer competitiva la producción de Vaca Muerta. De allí se dio continuidad a una fuerte inversión para bajar los costos de producción y aumentar la competitividad del petróleo y gas neuquinos, instando a la colaboración de empresas del sector que se transformaron en coprotagonistas de los proyectos de obras estratégicas, como el bypass de Añelo.



Neuquén impulsó inversiones en infraestructura vial, energética, logística y de servicios que hicieron posible sostener la actividad convencional madura y el crecimiento acelerado del no convencional, garantizando condiciones operativas y de seguridad.



Gestión ambiental responsable



La Provincia implementó políticas ambientales claras y mecanismos de participación social para consolidar la licencia social del desarrollo hidrocarburífero. Reafirmó su compromiso con la transición energética y la reducción de emisiones, presentando herramientas como sistemas de monitoreo de metano y planes de acción climática que buscan una producción más sostenible.



El foco en la gestión responsable del agua y la articulación entre Estado y empresas también forma parte de este esfuerzo para garantizar que el crecimiento energético se traduzca en amplios beneficios.



