El próximo 10 de octubre quedará en funcionamiento un nuevo parque temático en Neuquén capital. Se trata del Parque de las Energías -antes conocido como Parque del Oeste-, el cual potenciará la recreación en un sector clave de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido destacó que el nuevo espacio forma parte del plan de 34 parques que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad: “Así como inauguramos el parque del Paseo Costero, Mafalda en Confluencia, el dinosaurio en Unión de Mayo, el zorrito en Parque Norte y hace muy pocos días un nuevo parque en Alto de Limay, ahora vamos a inaugurar este parque temático en el Parque del Oeste”.

Gaido señaló que el proyecto busca acercar a los niños, a través del juego, a la actividad que caracteriza a Neuquén y destacó la incorporación de elementos vinculados al petróleo, el gas y la generación eléctrica: “Este parque tiene que ver con esa energía que tienen los neuquinos: el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las represas, lo no convencional y lo convencional. Van a tener la oportunidad de disfrutar de este hermoso espacio en el oeste de la ciudad de Neuquén”, sostuvo.

Noelia Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa, habló con Pancho Casado en AM550 y dio detalles al respecto: “Estamos todavía en la etapa de construcción, pero en cantidad de metros cuadrados es el parque más grande que estamos haciendo”.

En ese sentido, se trata de un espacio que tendrá 1.400 metros cuadrados, juegos y sectores de descanso.

La funcionario comentó que “lo que se busca es conmemorar la matriz energética de la provincia, entonces tiene un recopilado de todo lo que nos brinda energía: una réplica de la represa de Villa El Chocón, un yacimiento de extracción de hidrocarburos no convencionales, tenemos La Cigüeña con la extracción convencional”.

“Este parque es para niños un poco más grandes (en comparación con el Parque de los Bomberos) por la altura de los juegos, hemos reforzado el área de descanso con mesas, bancos y mejor iluminación”, expresó Rueda Cáceres en AM550.

El parque también contará con elementos que simulan sistemas de generación de energía solar y que estarán vinculadas a las hamacas, además de juegos novedosos que se incorporan por primera vez a este tipo de espacios.

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