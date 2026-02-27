El intendente Mariano Gaido inauguró el sexto parque temático de la ciudad, Refugio del Bosque, y anunció el desarrollo del Parque de las Energías en el oeste capitalino.

“Vienen 20 parques más de disfrute en la ciudad de manera gratuita, de jerarquía”, anticipó el jefe comunal y destacó que las obras se financian con superávit y sin endeudamiento.

El nuevo espacio fue habilitado en la Plaza Pueblos de América del barrio Santa Genoveva, como parte del plan de equilibrio territorial que impulsa el municipio.

Durante el acto, Gaido afirmó: “Nuestro propósito es que todos tengan las mismas oportunidades, especialmente la niñez, de disfrutar espacios públicos libres y gratuitos, que jerarquizan la ciudad y fortalecen el encuentro y la unión de las familias”.

Y remarcó que el objetivo es que cada barrio cuente con infraestructura de calidad para el encuentro y el crecimiento de chicos y chicas.

El Refugio del Bosque reivindica la identidad de los pueblos de América y suma un mangrullo con forma de casita de madera, juegos infantiles y piso antigolpes en un sector de 260 metros cuadrados.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, explicó: “Este nuevo parque temático es nuestro sexto parque inaugurado que tiene que ver con reivindicar a los pueblos de América”.

Detalló que el predio cuenta con postas saludables, veredones amplios para caminar o andar en bicicleta, áreas de descanso con mesas y bancos, iluminación led y una reforestación con plantas del vivero municipal.

La intervención abarcó 3.400 metros cuadrados e incluyó renovación total de senderos, reorganización del sector deportivo con nuevos equipos y mejoras en accesibilidad.

Los otros parques temáticos y su ubicación

La red incluye el Parque de los Dinosaurios en Plaza de Boca, en barrio Unión de Mayo; el Parque “La Trochita” en Parque Central Oeste; el parque temático Malvinas en Parque Central Este; el Parque del Zorro Kuyen en Parque Norte, Balcón del Valle; y el Fuerte Medieval en el Parque Jaime de Nevares.

Rueda Cáceres anunció además el próximo Parque de las Energías en el sector oeste. “Va a contar sobre la matriz energética de nuestra provincia. Es una propuesta muy innovadora que han diseñado nuestros arquitectos”, señaló.