El intendente Mariano Gaido y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, participaron de la inauguración de nuevas luminarias en el Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Confluencia, una obra que permite extender el horario de las actividades deportivas en un espacio municipal que recibe a más de 600 chicos y chicas con acceso libre y gratuito.







La obra se enmarca en el desarrollo de infraestructura deportiva en los barrios de Neuquén, con espacios destinados a las infancias y adolescencias y propuestas que también incluyen a adultos y adultos mayores, a través de actividades recreativas y deportivas.







La jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrió las instalaciones junto al intendente y destacó el trabajo que lleva adelante el municipio para fortalecer las ciudades deportivas con infraestructura, capacitación permanente de los docentes y acompañamiento desde el área de Salud.







“Al trabajo de infraestructura se le sumó la capacitación de los docentes y un abordaje integral desde Salud, con controles, mediciones y el acompañamiento de profesionales como kinesiólogos y médicos”, explicó Pasqualini.







María Arriagada, presidenta del barrio Confluencia, celebró las mejoras y la posibilidad de que los chicos cuenten con un espacio iluminado para continuar con la práctica deportiva.







“Esto no se veía hace muchos años, los chicos pueden venir, pasar horas jugando y tener la contención de todos, porque esto es una familia”, expresó Arriagada.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, recordó que el predio funcionaba como una toma cuando comenzó la actual gestión municipal y destacó su transformación en un espacio deportivo comunitario, al que concurren más de 600 chicos y chicas.







“Trabajamos para que todos los espacios de la ciudad tengan sentido de pertenencia y podamos fortalecer el deporte social y comunitario”, expresó Serenelli.







En el lugar se practican vóley, fútbol, hockey, gimnasia artística y educación física infantil, con actividades por la tarde para chicos y chicas de entre 5 y 18 años, mientras que por la mañana funciona el programa Elijo Activarme, destinado a adultos y adultos mayores, y el SAF mantiene su actividad durante la noche para responder a las necesidades de la comunidad.







Estela Duckardt, responsable del Centro Deportivo Municipal Confluencia, valoró la incorporación de las luces y el proceso de transformación del predio, que permite ampliar las posibilidades de uso de las instalaciones.







“Esto es un sueño que fuimos construyendo con el acompañamiento de muchas personas, el intendente fue cumpliendo su palabra día a día y hoy estamos muy felices y agradecidos”, sostuvo Duckardt, quien está a cargo de las actividades destinadas a las infancias y adolescencias.