Espacios que se abren y se llenan de actividad

Los Salones de Actividades Físicas (SAF) de tres puntos clave de la ciudad pasarán a tener un nuevo uso. A partir de un convenio que firmará la Municipalidad de Neuquén, iglesias y organizaciones religiosas podrán utilizar estos espacios de manera gratuita.

Se trata de los SAF ubicados en Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo Sur, tres sectores donde la demanda de lugares para actividades comunitarias crece de forma sostenida. La iniciativa apunta a que esos salones estén ocupados, en movimiento y al servicio de los vecinos durante más horas del día.

Cómo será el acuerdo

El convenio se concretará a través de la Secretaría de Vinculación Estratégica, área que administra estos espacios, junto a la Dirección General de Cultos. También participan la Mesa Provincial de Pastores, el COPEN y distintas iglesias.

La firma está prevista para este viernes 24 de abril a las 10 en el SAF de San Lorenzo Sur, con la presencia del intendente Mariano Gaido.

Qué cambia para los barrios

Hasta ahora, muchos de estos espacios tenían horarios acotados o usos específicos. Con esta decisión, se amplía la cantidad de actividades posibles y se incorporan nuevas propuestas vinculadas a la vida comunitaria.

En la práctica, esto significa más encuentros, talleres, reuniones y actividades organizadas en lugares ya equipados, sin necesidad de que cada grupo tenga que resolver por su cuenta dónde funcionar.

Un trabajo que se articula

El acuerdo es resultado de un trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio y referentes del ámbito religioso. En ese proceso participaron el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli; el director de Cultos, José Olmedo; la diputada Carina Riccomini y el concejal Sergio Marino.

Desde el municipio explicaron que la medida busca ordenar y facilitar el uso de espacios públicos que ya existen, para que puedan ser aprovechados por más vecinos a través de distintas organizaciones.

Convocatoria abierta

La invitación está dirigida a pastores y líderes de instituciones religiosas que quieran sumarse a la firma del convenio y comenzar a utilizar los SAF.

El punto de partida será este viernes en San Lorenzo Sur, pero la iniciativa abre la puerta a que la dinámica se replique y crezca con el tiempo en otros sectores de la ciudad.

Con esta decisión, los SAF suman nuevos usos y más movimiento cotidiano, en una apuesta por fortalecer la vida barrial con espacios accesibles y en funcionamiento.