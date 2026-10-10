El polideportivo del barrio Provincias Unidas tendrá un piso de parqué de nivel internacional

El intendente Mariano Gaido visitó este sábado 10 de octubre la obra que la Municipalidad de Neuquén ejecuta en el gimnasio Gigante del Este, del barrio Provincias Unidas, donde se realiza el recambio del piso de la cancha y se coloca uno de parqué de nivel de competencia internacional.



Gaido recorrió el espacio y destacó que se trata de un parqué de primera categoría premium, “de la mejor calidad, como tienen los grandes espacios deportivos a nivel nacional e internacional”.

Explicó que la instalación fue un compromiso asumido por la gestión y que se lleva adelante con fondos propios. “Estamos ya en un proceso muy avanzado de la obra, por lo que en no más de 15 días o 20, vamos a estar inaugurándolo”, anunció el jefe comunal, y remarcó que la obra forma parte de las inversiones que el municipio realiza con el superávit. “Tener las cuentas ordenadas y tener superávit significa tener este hermoso polideportivo con este piso. Es una obra maravillosa. Esto no sucede en ningún lugar del país”, sostuvo al referirse al Plan Orgullo Neuquino que avanza en toda la ciudad con grandes obras.

El intendente destacó el trabajo de la vecinal

Gaido también valoró el trabajo de la comisión vecinal y de su presidente, Jaime Vallejos, a quienes calificó como “un ejemplo”. Por su parte, Vallejos agradeció al intendente por la inversión que se está haciendo en este centro deportivo que recibe cientos de chicos y chicas a la semana, y aseguró que la obra “es algo tremendo” para los vecinos y para el barrio.



“Que los chicos de nuestro barrio, y los no tan chicos también tengan la posibilidad de jugar en este piso, es algo muy importante. Lo tienen los mejores clubes del país, ahora lo tienen en Provincias Unidas”, expresó con orgullo Vallejos y consideró que estas nuevas instalaciones que mejorarán la calidad de los servicios que se brindan en el gimnasio.