Un incendio destruyó por completo una vivienda durante la tarde de este lunes en el barrio La Meseta de Añelo. El siniestro ocurrió en la manzana 281, en el sector conocido como Milicic, y provocó pérdidas materiales totales en la precaria construcción.

Según informó FM Impacto 98.1, el propietario se encontraba descansando cuando advirtió que la vivienda estaba siendo afectada por las llamas. Ante la emergencia, vecinos del sector se acercaron para intentar controlar el fuego con baldes de agua y matafuegos.

Sin embargo, el avance de las llamas impidió contener el incendio. Bomberos Voluntarios de Añelo acudieron al lugar y realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se propagara hacia una vivienda de material ubicada junto a la estructura afectada.

Los vecinos intentaron controlar el fuego

La emergencia generó preocupación entre los residentes del sector Milicic, que reaccionaron rápidamente al advertir el incendio. Antes de la llegada de los bomberos, varios vecinos colaboraron con los elementos que tenían a disposición para intentar reducir la intensidad de las llamas.

Pese a esos esfuerzos, el fuego avanzó sobre la construcción y terminó consumiéndola prácticamente por completo. Las pérdidas materiales fueron totales.

Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran otra vivienda

Tras recibir el aviso, personal de Bomberos Voluntarios de Añelo se trasladó hasta la manzana 281 del barrio La Meseta.

Una vez controlado el foco principal, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento sobre los restos de la estructura. El objetivo fue impedir que el calor y las llamas afectaran una vivienda de material ubicada en las inmediaciones.

La intervención permitió evitar que el incendio se extendiera hacia esa construcción lindera.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Hasta el momento, no se informaron las circunstancias que provocaron el inicio del fuego. Tampoco se precisó si hubo personas heridas o si el propietario recibió asistencia médica.

El origen del incendio deberá establecerse mediante las actuaciones y pericias correspondientes. Por ahora, no hay una hipótesis confirmada sobre qué provocó el siniestro.

La vivienda afectada quedó prácticamente destruida y el hecho dejó como principal consecuencia las pérdidas materiales totales para su propietario.

Mientras se aguardan precisiones sobre el origen del fuego y la situación de los damnificados, la intervención de los Bomberos Voluntarios permitió evitar que el incendio alcanzara otra vivienda del sector.