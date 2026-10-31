La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Aluminé volvió a funcionar este viernes 30 de octubre, casi dos años después del incendio que en enero de 2025 destruyó por completo sus instalaciones y las maquinarias utilizadas para el procesamiento de los desechos. La reinauguración marcó la recuperación de un servicio clave para la gestión ambiental de la localidad y se concretó tras el acto central por el 111° aniversario del pueblo.

El siniestro había provocado pérdidas totales y dejó interrumpido el funcionamiento del establecimiento. Tras el incendio, el Gobierno de Neuquén comprometió su acompañamiento para reconstruir la planta, trabajando en conjunto con el municipio para recuperar la infraestructura y dar respuesta a las necesidades del personal que se desempeñaba en el lugar.

La nueva planta fue inaugurada por el gobernador Rolando Figueroa junto al intendente Diego Victoria, en un acto en el que el mandatario provincial destacó el esfuerzo realizado por la comunidad para superar la adversidad. “Felicitar a todo el pueblo de Aluminé por cómo se repuso de la adversidad. Es muy importante reponerse de la adversidad”, expresó.

Figueroa, junto al intendente Diego Victoria, encabezó la inauguración de la planta durante el aniversario 111° de Aluminé.

Además, Figueroa valoró el compromiso de los vecinos y de los trabajadores con las políticas ambientales. “Diego me comentaba cómo la comunidad se compenetra en mejorar, en cuidar lo ambiental y la verdad que este es un gran paso que estamos dando”, señaló al poner en funcionamiento las nuevas instalaciones.

Durante su discurso, el gobernador sostuvo que la recuperación de la planta representa un paso importante para una localidad que ya contaba con una experiencia reconocida en el tratamiento de los residuos. En ese sentido, consideró que la reconstrucción del establecimiento fortalece el desarrollo ambiental de Aluminé y consolida el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio.

Las instalaciones habían quedado destruidas por completo y fueron reconstruidas mediante el trabajo conjunto entre Provincia y municipio.

Aluminé conectado al Circuito de la Fe

Figueroa también vinculó la inauguración con el plan de infraestructura que se ejecuta en la región. Mencionó las obras sobre las rutas 46 y del Rahue, anticipó la futura conexión hacia Villa Pehuenia y explicó que ese corredor integrará el denominado Camino de la Fe, un circuito internacional que unirá distintos puntos de Neuquén con pasos fronterizos pavimentados hacia Chile.

"Tenemos que ver de qué manera nos incorporamos en todo eso, de qué manera nos potenciamos", planteó el gobernador al convocar a la comunidad a aprovechar las oportunidades que generará una mayor integración territorial. Además, adelantó que antes de fin de año se prevé licitar la obra de la costanera de Aluminé y remarcó la importancia de continuar desarrollando infraestructura y servicios para los nuevos lotes de la localidad.

La nueva planta de residuos sólidos urbanos recuperó su funcionamiento tras el incendio de enero de 2025.

Al cerrar el acto, Figueroa volvió a poner el foco en el valor de la obra para la comunidad y destacó el trabajo realizado para recuperar un espacio esencial para la gestión de los residuos. “Quiero que disfrutemos esta hermosa planta que es tan necesaria para toda Aluminé y ejemplo de la provincia”, concluyó.