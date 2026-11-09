Zapala ultima los preparativos para recibir una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada, una propuesta que combinará gastronomía, cultura y música durante tres jornadas. El evento se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Paseo La Estación, con la participación de cocineros, pizzeros, emprendedores y artistas de distintos puntos del país.

El Campeonato de la Pizza se incorporará como una de las principales novedades de esta edición del encuentro gastronómico.

La tercera edición tendrá una novedad importante: por primera vez se incorporará el Campeonato de la Pizza, que comenzará el viernes 13 desde las 12. La apertura oficial está prevista para las 19, con la presentación del Elenco Municipal y el tradicional baile del Pericón. Luego se realizará una clase magistral sobre las distintas variedades provinciales de empanadas, con representantes de La Rioja, Jujuy, Salta, Río Negro, Santa Cruz y Córdoba.

El sábado 14, desde las 11, llegará el turno del Campeonato de la Empanada, que tendrá las categorías Empanada Neuquina y Empanada Patagónica de Autor. Además, a las 19.30 se desarrollará la clase magistral "Pizzas con Historia", a cargo de maestros de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE). La jornada musical tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Cuti y Roberto Carabajal, junto con Los Charritos Tropicales, Los Ruiseñores de la Frontera y Sele Vera y Los Pampas.

Cocineros de distintas provincias compartirán sus recetas y técnicas en clases magistrales abiertas al público.

La programación continuará el domingo 15 con las categorías Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal. Durante la tarde habrá clases magistrales con las campeonas de ediciones anteriores Graciela Caffa, Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini. También se realizará la charla "Leyendas de la Empanada", con Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez. La entrega de premios está prevista para las 20.

El patio gastronómico y la feria Zapala Emprende completarán la propuesta con sabores regionales y productos de emprendedores locales.

El cierre musical contará con las presentaciones de Modo Kuarteto, Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal. Durante las tres jornadas, el público también podrá recorrer el patio gastronómico y la feria del espacio Zapala Emprende, donde emprendedores ofrecerán sus productos. De esta manera, la ciudad buscará consolidar un encuentro que combina sabores de distintas regiones, identidad patagónica y propuestas para disfrutar en familia.