Otra vez el fuego arrasó una casilla debajo del puente que une Centenario con Cinco Saltos

Una casilla de madera y chapas fue incendiada por segunda vez durante este año en la toma del barrio Villa Obrera, en Centenario. El fuego destruyó por completo la construcción ubicada debajo del puente que conecta esa ciudad con Cinco Saltos.

El incendio comenzó alrededor de las 23 del viernes. Según informó el sitio Centenario Digital, personal de la Comisaría Quinta detectó las llamas y alertó de inmediato a los bomberos voluntarios.

Una dotación llegó al sector a bordo del móvil 36. Los efectivos encontraron dificultades para acceder hasta la casilla y ubicaron el camión sobre el puente y parte de la angosta banquina. Desde allí desplegaron las líneas para atacar el fuego.

Las llamas avanzaron sobre la estructura de madera y chapas. Cuando los bomberos terminaron su intervención, los daños eran totales.

La construcción ya había sido incendiada en junio

La casilla había sufrido otro incendio en junio. En aquella oportunidad también registró daños importantes y las circunstancias fueron similares a las de esta nueva intervención.

En el lugar tampoco había personas al momento de la llegada de los bomberos, que trabajaron para evitar la propagación de las llamas. Foto: Centenario Digital.

Los investigadores no encontraron testigos que pudieran aportar información sobre el origen de las llamas. Tampoco había personas dentro de la construcción al momento del incendio.

Durante la intervención, las autoridades detectaron además una conexión ilegal de electricidad en el lugar. El dato quedó incorporado entre las circunstancias relevadas tras el siniestro.

Por ahora, la casilla quedó completamente destruida. La ausencia de personas en el interior evitó que el incendio provocara víctimas, mientras continúa el relevamiento de las circunstancias que rodearon el fuego.