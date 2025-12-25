Un incendio vehicular generó momentos de tensión y angustia este 25 de diciembre sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1470, cuando una camioneta Fiat Toro fue consumida por las llamas en minutos por causas que aún no fueron informadas oficialmente.

El alerta ingresó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila a las 17:15. De inmediato partió el Móvil 7 con una dotación encabezada por el oficial ayudante Torres e integrada por los bomberos Sánchez, López y Arias.

Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo se encontraba envuelto en llamas y procedió a realizar las tareas de extinción y enfriamiento del área, logrando controlar completamente el foco ígneo y neutralizar cualquier posibilidad de propagación, especialmente por la cercanía con la banquina y el tránsito vehicular.

El operativo se extendió durante más de una hora y concluyó con el retorno de la dotación al cuartel a las 18:24, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones a otros vehículos.

Desde el cuartel aprovecharon la ocasión para reiterar recomendaciones clave ante este tipo de emergencias: mantener la calma, alejarse del foco de incendio, dar aviso inmediato a Bomberos con ubicación precisa, no arrojar agua sobre incendios eléctricos o de combustible y no intentar combatir el fuego si no se cuenta con los medios y conocimientos adecuados.

“La prevención y una comunicación rápida pueden salvar vidas”, remarcaron, al recordar que en un incendio vehicular siempre se debe descender del rodado, mantener distancia de seguridad y no regresar al lugar hasta que los bomberos indiquen que la situación está completamente controlada.