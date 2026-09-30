El Consejo Provincial de Educación (CPE) ya definió las fechas para la preinscripción de estudiantes que ingresarán por primera vez a los niveles obligatorios durante el ciclo lectivo 2027. El trámite se realizará a través de la plataforma oficial de inscripciones y tendrá fechas diferentes según se trate de Inicial, Primaria o Secundaria.

En este sentido habló con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 la asesora técnica del organismo, Laura Anchelerguez.

En primer lugar expresó: “Este año hemos simplificado la primera inscripción que tenemos del 5 al 19 de octubre. Son muchos días para anotarse al nivel Secundario, en noviembre empezamos con nivel Inicial y luego con Primario”.

“No es necesario inscribirse el primer día, pero recomendamos que se haga en los primeros días por si una persona requiere alguna ayuda”, detalló la funcionaria y confirmó que el único requisito es que el alumno y su tutor presenten el DNI, aunque aclaró que en algunos casos se solicita otro tipo de documentación (chicos con alguna discapacidad por ejemplo).

Anchelerguez manifestó en AM550 que hoy no existen problemas en cuanto a la matrícula producto en parte de la baja en la tasa de natalidad en la provincia.

“Hoy tenemos en Neuquén casi 12.000 egresados de séptimo grado y 13.000 estudiantes en primer año, con lo cual hay vacantes en todos los niveles”, sostuvo y dijo que “a veces hay situaciones de distribución quizá en ciudades que crecen mucho”.

A continuación, la asesora técnica del Consejo Provincial de Educación dio detalles del orden de prioridad a la hora de las inscripciones escolares.

“Primero son estudiantes con discapacidad que vivan en el radio, después son los alcanzados por la ley de violencia familiar que tuvieron un cambio de domicilio, luego hermanos que quieran ir a la misma escuela e hijos de personal”, comentó Laura Anchelerguez en el programa La Mañana es de la Primera.

Y continuó: “Luego la prioridad es los estudiantes que viven en la radio, los estudiantes que concurren a una escuela derivante y después están los que no viven en el radio, en ese orden se acepta o rechaza estudiantes y así se completan las vacantes”.

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