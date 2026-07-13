El Consejo Provincial de Educación (CPE) avanza con un proceso histórico de concursos de ascenso y jerarquía que busca regularizar más de 400 cargos de conducción que actualmente son ocupados por docentes en condición de interinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación de la provincia, se desarrolla de manera simultánea en once concursos correspondientes a distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

La coordinadora de Niveles y Modalidades del CPE, Verónica Crespo, brindó detalles sobre el avance de este proceso durante una entrevista en el programa La Primera Mañana que se trans,mite por AM550, donde destacó que la medida responde a una de las principales políticas educativas impulsadas por la actual gestión. "Desde el inicio de la gestión de la ministra Soledad Martínez, una de las principales líneas de política educativa fue la implementación de los concursos de ascenso de jerarquía", afirmó.

El CPE avanza con once concursos simultáneos para titularizar cargos jerárquicos que, en algunos casos, permanecían interinos desde hace más de 30 años.

Crespo explicó que estos concursos permitirán que directores, vicedirectores, supervisores y regentes de Cultura Técnica puedan acceder a sus cargos de manera titular, dejando atrás años de interinatos. "Es darle regularidad a los procesos en los que acceden de forma titular a estos cargos y no con la característica de ser interinos como actualmente los cubren", señaló.

La funcionaria remarcó que se trata de procedimientos extensos y exigentes, ya que contemplan inscripción, verificación de antecedentes, pruebas escritas, instancias prácticas y defensas orales. "Son procesos realmente muy complejos, pero sumamente ricos porque requieren una formación constante y definitivamente para conducir una escuela la formación constante es una necesidad", sostuvo.

Actualmente, los concursos abarcan los niveles Inicial, Primario, Especial, Secundario, Educación Técnica, Agrotécnica y Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), con diferentes etapas de evaluación según cada modalidad. El objetivo es que los cargos puedan ser adjudicados de manera definitiva durante las asambleas previstas para febrero de 2027.

Los procesos incluyen evaluación de antecedentes, exámenes escritos, instancias prácticas y defensa oral para acceder a cargos directivos de manera titular.

Según detalló Crespo, en algunos casos hacía más de una década que no se convocaban concursos y en otros, como los cargos de supervisión en Inicial y Primario, la última convocatoria se había realizado en la década del 90. "No queremos que sea así. Queremos darle regularidad a estos concursos porque jerarquizan la carrera docente, obligan constantemente a formarse y enriquecen lo que después sucede en las escuelas", expresó.

La coordinadora indicó además que la regularización también abrirá posibilidades para otros docentes, ya que los cargos serán adjudicados según el orden de mérito obtenido en el concurso. "Donde hoy hay un interino puede ser que venga un concursante que obtuvo un mejor resultado y elija antes ese cargo. El interino también puede concursar y continuar, pero debe participar del proceso", explicó.

Desde el CPE señalaron que los once concursos ya están en marcha, aunque cada uno transita distintas etapas. Las evaluaciones continuarán durante los próximos meses y todas las instancias concluirán antes de fin de año.