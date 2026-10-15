La Municipalidad de Neuquén prevé incorporar otras 100 garitas de colectivos en una nueva etapa del plan de renovación y ampliación de refugios del transporte público. La iniciativa contempla intervenciones en 34 barrios y sectores de la capital provincial, con el objetivo de mejorar las condiciones de espera de los pasajeros y ampliar la infraestructura en las paradas.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, destacó que el programa ya alcanzó la instalación número 100 y remarcó el ritmo de los trabajos. “Hemos llegado ya a la garita número 100. El año pasado fueron 24 y este año, 80. La verdad es que tenemos una dinámica muy buena, interviniendo en distintos barrios de nuestra ciudad”, señaló.

Dónde se instalarán las nuevas garitas

La tercera etapa del programa prevé colocar y renovar refugios en diferentes puntos de Neuquén, con intervenciones en 34 barrios y sectores. Entre los lugares incluidos se encuentran Confluencia Urbana y Rural, Cuenca XV, Gran Neuquén Norte y Sur, San Lorenzo Norte y Sur, Valentina Norte Urbana y Rural, Villa Ceferino, Almafuerte, Melipal y Parque Industrial.

El plan también contempla sectores donde el crecimiento urbano y la cantidad de pasajeros generan una mayor demanda de infraestructura para el transporte público. En ese sentido, Espinosa explicó que las prioridades se definen a partir de las necesidades de los usuarios y el movimiento registrado en cada parada.

“Claramente, el protagonismo lo toma la demanda: donde tenemos mayor cantidad de pasajeros, tratamos de llegar rápidamente”, sostuvo el funcionario.

Trabajos en distintos barrios de la ciudad

Las instalaciones que ya se realizaron alcanzaron sectores como Confluencia Urbana y Rural, Valentina Sur, San Lorenzo y Solalique, además de diferentes puntos del área céntrica.

Espinosa explicó que las tareas no se limitan a colocar las estructuras, sino que también incluyen la preparación de nuevas plateas para garantizar una instalación adecuada y duradera. Los trabajos se llevan adelante con la participación de equipos de la Secretaría de Movilidad y de Servicio al Ciudadano.

El funcionario destacó la importancia de sostener estas intervenciones a medida que la ciudad se expande y aumenta la demanda de transporte. “Este mobiliario urbano fortalece muchísimo el transporte público. Era una demanda que teníamos pendiente con los vecinos”, afirmó.

Cómo serán las nuevas garitas

Los nuevos refugios incorporan una imagen institucional unificada y espacios identificatorios para que los usuarios puedan reconocer las líneas de colectivos que pasan por cada parada.

“En un lado está la imagen institucional, que es un poco la identidad que se quiere tener con estas garitas nuevas: un mobiliario urbano con identidad propia, y los stickers donde va la numeración de las líneas que pasan por esa garita”, detalló Espinosa.

La señalización física se complementa con las herramientas digitales del sistema COLE, que permiten consultar virtualmente qué líneas circulan por cada parada. De esta manera, la iniciativa busca facilitar la identificación de los recorridos y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El crecimiento del sistema COLE

En relación con el funcionamiento del transporte público, Espinosa indicó que la aplicación COLE ya supera las 180.000 descargas entre las plataformas disponibles. Además, precisó que el sistema registra un promedio de entre 112.000 y 114.000 transacciones diarias, con jornadas pico que alcanzan las 116.000.

El funcionario vinculó estos indicadores con la necesidad de continuar adaptando la infraestructura y los servicios a las transformaciones de Neuquén, especialmente en los sectores donde el crecimiento urbano exige nuevas respuestas.

“Neuquén nos invita a poder seguir estudiando la ciudad porque todo el tiempo nos está dando novedades, está creciendo, fundamentalmente en la zona norte. También tenemos que estar atentos para ser protagonistas con el transporte público, porque es una de las columnas vertebrales de toda ciudad”, concluyó.