El metrobús de Neuquén sumó 29 garitas renovadas para mejorar la accesibilidad y la seguridad

El metrobús de Neuquén sumó 29 garitas renovadas para colectivos con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad. Las obras de renovación de techos e iluminación en las paradas llevaron cuatro meses.

Al respecto habló en el programa La Mañana es de la Primera por AM550 el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa.

Dijo que la obra “cambia el concepto del viejo Metrobús, se cambiaron los techos, la iluminación, quedaron muy lindas con 14 líneas que transitan por el sector”.

Además manifestó: “Arriba de 1.300.000 personas transitan por ese corredor así que estamos contentos, son 12 kilómetros de extensión que van en consonancia con las garitas que se están sumando”.

“Cumplimos la presentación de la garita 100 y anunciamos la contratación de 100 garitas que distribuiremos en los distintos barrios”, adelantó el funcionario en AM550.

Por otro lado, Mauro Espinosa detalló: “Avanzamos mucho con el transporte público, Neuquén nos invita a pensar en la ciudad del futuro y seguramente pensaremos los vehículos que vamos a usar en el futuro y la planificación en términos de movilidad”.

“El sistema COLE es ir observando el norte que va a crecer y seguir analizando la conectividad”, comentó el funcionario municipal.

El subsecretario de Transporte de Neuquén manifestó que los barrios Confluencia, Valentina Norte Rural y Colonia Nueva Esperanza fueron los que tuvieron el mayor crecimiento exponencial y que hoy están bien asistidos por el transporte público.

“Habrá garitas para todos los barrios, la prioridad es que hable la demanda que exista”, concluyó Espinosa.

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