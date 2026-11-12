Una por una, cuáles son las fechas clave de cara a los comicios en Neuquén del 14 de febrero de 2027

El Juzgado Electoral de Neuquén, a cargo de Jorge Sepúlveda, aprobó el cronograma para las elecciones generales del domingo 14 de febrero de 2027, convocadas por el Ejecutivo mediante el Decreto 1860/2026. La resolución establece plazos para la organización de los comicios, que se realizarán con el sistema de Boleta Única Electrónica.

Se elegirán gobernador y vicegobernador, 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes. También se renovarán autoridades municipales, de comisiones de fomento y de los 14 distritos escolares de la provincia.

En Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue se llevarán a cabo elecciones de intendente y siete concejales titulares y siete suplentes.

Por otro lado, se elegirán cinco integrantes titulares y cinco suplentes de las comisiones municipales de Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal.

La convocatoria incluye también la elección de autoridades en 22 comisiones de fomento y los tres consejeros escolares titulares y dos suplentes para 14 distritos.

Las fechas clave hacia los comicios

El lunes 16 de noviembre se publicará el padrón electoral provisorio. Los electores podrán consultar sus datos y presentar reclamos o impugnaciones hasta el viernes 11 de diciembre. El padrón definitivo se publicará el 28 de diciembre.

Para las agrupaciones políticas, el 4 de diciembre vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas electorales y el 11 de diciembre finalizará el período de presentación de candidatos.

La campaña electoral se iniciará el miércoles 16 de diciembre, mientras que la propaganda política en la vía pública y los medios de comunicación audiovisual se habilitará el 31 de diciembre.

El 28 de diciembre se presentarán los elementos que aparecerán en las pantallas de los dispositivos de votación, prevista para el 28 de diciembre. La audiencia en la que se exhibirá el diseño de esas pantallas será el 11 de enero.

Por último, el viernes 29 de enero vence el plazo para publicar las mesas electorales, sus ubicaciones y autoridades.