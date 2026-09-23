El choque fue en un cruce cada vez más complicado

Un fuerte choque se produjo este martes por la mañana en la Autovía Norte y la colectora República de Eslovenia, en el oeste de Neuquén. Dos vehículos colisionaron en un sector donde el tránsito quedó rápidamente condicionado por el impacto. En el lugar trabajó la Policía de Neuquén, personal de Tránsito y dos ambulancias del SIEN.

Desde el lugar, el móvil de la AM550, con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, informó a "La mañana es de la Primera" que uno de los vehículos circulaba hacia el Tercer Puente.

“El Cronos blanco iba de oeste a este, y el taxista dijo que le dieron el paso para subir a la ruta”, explicó el movilero de Prima Multimedios.

La calle tiene sentido de salida hacia la Autovía y no de ingreso. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El otro vehículo era un taxi que llegaba desde la zona del Polo Tecnológico por avenida Los Paraísos y buscaba incorporarse a la Autovía Norte.

Le hicieron una seña y avanzó hacia la ruta

Andréz explicó desde el lugar cómo fue la maniobra previa al choque.

“El taxi venía saliendo desde el Polo Tecnológico hacia la Autovía Norte. Se meten hacia la zona de Los Paraísos y hay un cartel contramano”, explicó el periodista.

El tránsito quedó reducido a una sola mano tras el fuerte impacto. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El periodista detalló que el taxi circulaba por avenida Los Paraísos, bajando desde el Polo Tecnológico, hasta encontrarse con República de Eslovenia, donde está Veri Técnica y funciona como una colectora.

“El taxi venía circulando, se pone en la dársena, le hacen seña de que puede subirse a la ruta, y cuando va a subir no advirtió que venía una mujer a toda velocidad en el Cronos blanco, en dirección este a oeste, hacia el Tercer Puente”, mencionó.

El conductor del taxi también habló con el móvil y contó su mirada sobre las dificultades que presenta ese cruce.

“Está muy difícil el cruce. Falta educación vial en las escuelas. Tendría que haber un poquito más de precaución porque crece tan rápido Neuquén pero no da abasto el intendente, están haciendo obras en todos lados”, manifestó.

El taxista además aclaró:

“Soy profesional, soy chofer de camión, me conozco el país de punta a punta”, resaltó.

Uno de los vehículos terminó con graves daños en la parte delantera. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El impacto dejó importantes daños

La colisión fue fuerte y los dos vehículos terminaron con daños.

Andréz indicó que la conductora del vehículo blanco está bien, aunque ese automóvil recibió el golpe más fuerte.

“El Cronos blanco venía muy rápido. Los dos quedaron con bastantes daños”, evidenció.

El taxi sufrió daños en la zona trasera del lado izquierdo. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El impacto provocó que se activaran los airbags y destruyó la parte delantera del vehículo. El taxi, en tanto, quedó con daños en la parte trasera del lado izquierdo.

Pese a la violencia del choque, desde el lugar informaron que ninguna de las personas involucradas sufrió golpes de peligro.

Una sola mano para pasar y demoras en plena Autovía

El siniestro no solo dejó vehículos dañados. También complicó la circulación en uno de los sectores de mayor movimiento.

Desde el móvil de la AM550 informaron que el tránsito quedó interrumpido y habilitado solamente por una mano.

El choque generó demoras y complicó la circulación en plena Autovía. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

“El tránsito está interrumpido, hay una sola mano y es un trastorno transitar por este sector”, advirtió el periodista.

El choque dejó así una mañana complicada para quienes necesitaban atravesar la Autovía Norte a la altura de República de Eslovenia, mientras los vehículos permanecían en el lugar y la circulación debía avanzar con restricciones.