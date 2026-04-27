La noche del domingo en Neuquén se vio sacudida por un fuerte siniestro vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad. Pasadas las 21, en el rulo de subida que conecta la Autovía Norte con la Ruta 7, una camioneta Ford Ranger y un Renault Sandero protagonizaron un violento choque frontal.

El impacto fue de tal magnitud que rápidamente se desplegó un importante operativo en la zona. Ambulancias del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) llegaron al lugar junto a efectivos de la Comisaría 20 del Parque Industrial, quienes trabajaron tanto en la asistencia de los heridos como en el ordenamiento del tránsito, que se vio parcialmente interrumpido.

Según las primeras informaciones a las que pudo acceder Mejor Informado, la situación más crítica se vivió en el interior del Renault Sandero, donde una persona quedó atrapada entre los hierros retorcidos. La escena obligó a desplegar maniobras de rescate para poder liberarla, en medio de la tensión y la urgencia del momento.

El tránsito en el sector fue reducido y desviado para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la cantidad de heridos ni la gravedad de las lesiones.

Noticia en desarrollo