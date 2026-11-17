La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi recorrió y supervisó los trabajos de construcción del nuevo edificio de la EPET en el oeste de la capital provincial. Participaron de la visita la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, y representantes de la empresa contratista Constructora Roque Mocciola S.A.

La obra se encuentra en su etapa inicial de ejecución. Registra un avance del 10% y avanza a buen ritmo, por encima de la curva de ejecución prevista en el plan de trabajos para el mes.

Actualmente, las tareas se concentran en distintos sectores del establecimiento. En el área de aulas se ejecutan columnas y vigas de hormigón armado, junto con el encofrado de losas y la colocación de armaduras. En el sector de talleres se realizaron excavaciones, zapatas y vigas de fundación, además de trabajos preparatorios para las veredas perimetrales.

Por su parte, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) avanzan el armado de columnas y la ejecución de contrapisos. También se trabaja en las instalaciones sanitarias, con la colocación de cañerías para los desagües cloacales y pluviales en distintos sectores del edificio.

El proyecto contempla una inversión de $14.609 millones y permitirá construir 4.996 metros cuadrados cubiertos sobre un predio de 18.836 metros cuadrados. Los trabajos comenzaron en junio de 2026 y se prevé que finalicen a fines del año 2027.

El nuevo establecimiento contará con diez aulas, 16 talleres destinados a la formación técnica y un aula específica para la jefatura de talleres. También dispondrá de laboratorios de Física, Química y Biología, sala de representación, biblioteca multimedia y un Salón de Usos Múltiples.

Además, incluirá las dependencias administrativas necesarias para el funcionamiento institucional, con espacios pensados para acompañar las distintas actividades educativas y prácticas de formación profesional.

La obra forma parte del plan de infraestructura educativa impulsado por el gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la educación técnica y acompañar el crecimiento de la matrícula. Actualmente, se ejecutan 65.000 metros cuadrados destinados a escuelas técnicas en distintos puntos de Neuquén, en el marco de un plan que contempla un total de 100.000 metros cuadrados de infraestructura educativa.

Entre las nuevas construcciones se encuentran los edificios de las EPET N° 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 26 de San Patricio del Chañar, 29 de Centenario y 28 de Villa La Angostura. A estas obras se suma la reciente inauguración de la EPET N° 25 de Plottier y los nuevos establecimientos proyectados para San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co.

El plan también incluye la ampliación de las EPET N° 9 y 19 de Plottier, N° 15 de Zapala y N° 21 de San Martín de los Andes. Además, recientemente se licitó la ampliación de la EPET N° 10 de Plaza Huincul y finalizó la obra de ampliación de la EPET N° 17 de Neuquén capital.









