Neuquén capital se prepara para una nueva etapa de sus grandes obras viales, con la expectativa de habilitar en diciembre la circulación por los cruces elevados que están en construcción. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Alejandro Nicola, explicó en diálogo con Informe Semanal por AM550, que los trabajos tendrán avances importantes durante los próximos dos meses y que el objetivo es comenzar las pruebas de carga de los puentes antes de fin de año.

“Queremos tener todo el tránsito circulando por arriba en diciembre”, afirmó el funcionario. Aclaró que esa meta no significa que todas las tareas estarán terminadas, ya que todavía quedarán trabajos eléctricos y la transferencia de las redes aéreas a instalaciones subterráneas.

Nicola también resaltó el volumen de inversión municipal en infraestructura. Según detalló, la ciudad destina cerca del 50% de su presupuesto de este año a obra pública, una proporción que considera excepcional. “Neuquén necesitaba que lleváramos adelante la gestión con este nivel de inversión”, sostuvo.

El funcionario vinculó esa apuesta con el crecimiento urbano y el aumento del tránsito. Recordó que, cuando comenzó la gestión municipal con Mariano Gaido, ingresaban poco más de 100.000 vehículos por día. Actualmente, la cifra supera los 230.000. Para Nicola, las 30 avenidas troncales construidas durante estos años ayudan a evitar que circular por la ciudad sea “caótico” en las horas pico.

Desagües, veredas y tendidos eléctricos subterráneos

La intervención sobre la avenida Mosconi incluye obras viales, hidráulicas y eléctricas que se ejecutan en distintas etapas. Nicola explicó que el antiguo terraplén y las deficiencias de los desagües favorecían la acumulación de agua en el sector norte durante las lluvias intensas. En algunos casos, los anegamientos permanecían durante varios días.

Las obras incluyen nuevos puentes, desagües pluviales y el tendido subterráneo de redes eléctricas para acompañar el crecimiento de Neuquén.

“Estamos terminando de colocar los caños pluviales transversales”, indicó. También señaló que ya comenzó la instalación de los conductos longitudinales, que se colocan en los sectores donde se interrumpe la circulación por las colectoras para avanzar con las excavaciones.

El funcionario explicó que la ciudad incorporó unos 350 kilómetros de caños y sumideros en distintos puntos. Esa infraestructura permite que, en los sectores donde las obras están terminadas, el agua acumulada en la superficie escurra por debajo de la calle una vez que cesa la lluvia.

“Lo que pasa es que ahora se va por el caño que está abajo, de ahí pasa al canal, después al arroyo y termina en el río”, describió. Aclaró que los sectores que todavía no cuentan con estas instalaciones, en especial algunas calles de ripio, siguen teniendo problemas de escurrimiento.

La Gran Avenida también tendrá una transformación eléctrica. En el bulevar central se construye una estructura de hormigón de entre 1,20 y 1,30 metros de ancho, con conductos por los que pasarán cables de 33 kilovoltios. En las veredas se instalarán otros 23 caños de PVC para trasladar las actuales redes aéreas de 13,2 kilovoltios al subsuelo.

Nicola explicó que los postes de madera colocados provisoriamente en el centro del bulevar permiten mantener el suministro eléctrico mientras avanzan los trabajos. “No podemos cortar la luz durante uno o dos meses y dejar a la gente sin electricidad”, señaló. Una vez terminada la infraestructura civil, CALF deberá realizar las conexiones subterráneas para abastecer a cada vecino.

El funcionario advirtió que esa transferencia no estará completa para diciembre. Mientras tanto, las veredas y los espacios verdes comienzan a tomar forma. En los primeros 200 metros desde Gatica, dijo, las veredas están cerca de terminarse y se prevé incorporar tierra negra y arbustos antes de avanzar con los árboles.

La apertura de nuevos tramos también dependerá del avance de las tareas bajo la superficie. Nicola estimó que en los próximos días se habilitarán más sectores y recordó que el retiro de las chapas de protección se hará cuando estén completados los trabajos que requieren excavaciones junto a las colectoras.

Los puentes y los accesos tendrán cambios en la circulación

En el puente que se construye sobre el puente carretero, los equipos ya colocaron las diez vigas del primer tramo. La estructura tendrá ocho vanos y nueve apoyos. Cada viga mide 19,8 metros y pesa cerca de 20 toneladas.

“Empezamos a colocar placas de hormigón entre las vigas. Después va una malla de acero y finalmente se hormigona la losa del puente”, explicó Nicola sobre las próximas tareas. Si las condiciones del tiempo acompañan, la previsión que mencionó durante la entrevista era completar las vigas de tres de los ocho tramos al día siguiente de la recorrida.

Nicola estimó que en los próximos días se habilitarán más sectores en la Gran Avenida.

El acceso norte tiene otro sistema constructivo. Allí, los equipos montan las estructuras de hierro, colocan cables de acero y hormigonan en el lugar. Nicola indicó que las ramas que conectan con las calles 9 de Julio y Jujuy ya tienen sus losas hormigonadas, aunque todavía resta avanzar con las vigas y el tensado de los cables.

El nuevo esquema también modificará los sentidos de circulación. La rama hacia la derecha permitirá salir por 9 de Julio, mientras que la conexión hacia la izquierda desembocará en Jujuy. En el tramo final de esa calle, anticipó Nicola, Jujuy quedará como vía de ingreso y Salta funcionará como salida de la ciudad.

El plan de accesos incluye además cruces en desnivel en el Parque Industrial y otras intervenciones previstas en un paquete de 26 obras presentado junto con la Provincia. El objetivo es separar los movimientos de quienes ingresan o salen de Neuquén de los vehículos que necesitan atravesar la ciudad.

“Generar cruces en desnivel permite darle fluidez al tránsito y aumentar la conectividad vial”, sostuvo Nicola. En el Parque Industrial, por ejemplo, quienes se dirijan hacia Centenario circularán por arriba, mientras que el tránsito que cruza el sector de un lado al otro pasará por debajo.

La avenida Argentina esperará por las cañerías antiguas

La repavimentación de la avenida Argentina no continuará por ahora hacia el sur de Leloir y Doctor Ramón. Nicola explicó que en ese sector existen cañerías antiguas de agua y cloacas que requieren una intervención coordinada con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

“Si metemos máquinas sobre una cañería antigua, es probable que pueda fallar y nos genere un problema”, advirtió. Por eso, el municipio analiza alternativas para instalar nuevas conducciones antes de renovar el pavimento y evitar roturas posteriores en la calzada.

El funcionario describió una solución que ya se aplica en algunos tramos de la Gran Avenida: colocar una cañería nueva junto a la existente, dejarla terminada y conectarla cuando sea necesario. De esa manera, una rotura en la instalación antigua no obliga a romper la avenida recién construida.

Hasta que se defina cómo avanzar con esa infraestructura, el municipio mantendrá las tareas de bacheo. Nicola precisó que hay diez cuadrillas de mantenimiento distribuidas por la ciudad y que algunas reparaciones se realizan incluso durante los días de lluvia para evitar que los pozos se agranden. Las soluciones definitivas se programan después, según las condiciones de cada sector y el tipo de pavimento que necesita.

El oeste tendrá nuevas conexiones y 1.000 cuadras pavimentadas

La expansión de las avenidas troncales también continuará en el oeste de Neuquén. Nicola mencionó las calles Crouzeilles, Necochea, Néstor Barros, 1 de Mayo, 1 de Enero y Poliansky, además de los trabajos sobre Lago Muster, que permitirá sumar una alternativa paralela a Lago Bad.

El municipio también prevé conectar Crouzeilles con la bajada de Maida y la Autovía Norte. Según indicó el funcionario, la contratación de esa obra ya terminó y está próximo a firmarse el contrato. A esto se suma el anuncio de pavimentación de 1.000 cuadras en distintos sectores del oeste, con contratos firmados y trabajos iniciados, entre ellos en Hi.Be.Pa.

Nicola sostuvo que las nuevas avenidas permiten organizar la circulación principal y luego completar el pavimento dentro de los barrios. Como ejemplo, mencionó la transformación de Necochea, donde se delimitó la calle y se saneó el canal que antes generaba problemas.

La magnitud de las intervenciones responde, según el secretario, al crecimiento de la ciudad. “La única forma de soportar ese crecimiento en condiciones aceptables es invertir mucho en infraestructura”, afirmó. Para diciembre, la prioridad será completar buena parte de las obras civiles y avanzar con las pruebas necesarias para habilitar los puentes, mientras continúan los trabajos que todavía deben resolverse bajo las calles y avenidas.