Un incendio afectó por completo una casilla de 5×5 metros el martes 22 cerca de las 8 de la mañana en la zona de bardas de Centenario. El hecho ocurrió en cercanías al Autódromo y el sector de plantación de olivos conocido como «Mauad».

Para llegar hasta el incendio una dotación de bomberos voluntarios debió ir por una de las picadas. Allí comenzaron con los trabajos para poder apagar el fuego, el cual estaba generalizado.

Afortunadamente no había personas en el lugar y por el momento sospechan que podría tratarse de un hecho intencional, ya que el lugar no cuenta con servicio eléctrico.