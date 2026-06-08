Un equipo de especialistas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) avanza en una investigación centrada en las microalgas que habitan los ambientes termales de Copahue, con el objetivo de conocer sus características y evaluar posibles aplicaciones en distintos campos de la biotecnología.

En la denominada Laguna de las Algas habita una comunidad de microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, cuyo potencial científico y biotecnológico comienza a ser explorado con rigurosidad.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ente Provincial de Termas y busca profundizar el conocimiento sobre los recursos naturales presentes en la zona. La investigación actual busca identificar metabolitos con actividad antioxidante, capaces de proteger células frente al estrés oxidativo. Estos compuestos podrían tener aplicaciones en salud, cosmética y biotecnología, aportando evidencias que respalden los usos tradicionales desde una perspectiva bioquímica.

La investigación está liderada por la Dra. Betina Gramisci, la Dra. Micaela Sánchez y el Dr. Ricardo Ulloa, integrantes del Grupo Bioprocesos y del Laboratorio de Aguas y Arcillas de la Facultad de Ingeniería, en articulación con el Instituto PROBIEN (CONICET-UNCo). Su trabajo busca ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad microbiana del sistema termal y sentar las bases para aplicaciones innovadoras en salud, cosmética y biotecnología.

En palabras de Gramisci, en diálogo con AM550, explicó "estamos investigando qué pasaría si nosotros cosechamos un poco de esas algas, las llevamos al laboratorio y le damos todos los nutrientes que se necesitaría para vivir y las producimos afuera para no tener que depender de estar sacándolas de Copahue".

Cómo son las investigaciones

En una primera etapa se realizó un estudio metagenómico preliminar, que permitió caracterizar la comunidad algal eucariota presente en la laguna e identificar organismos de especial interés, entre ellos un linaje de algas no fotosintéticas recientemente descrito en Sudamérica.

Actualmente, el equipo avanza en el cultivo de microalgas en condiciones controladas, evaluando cómo distintos fotoperíodos —iluminación continua o ciclos de luz y oscuridad— influyen en su crecimiento y metabolismo. Este enfoque busca generar biomasa algal sin depender exclusivamente de la extracción en el ambiente natural, garantizando un uso sustentable de los recursos.

Gramisci aclaró que se busca poder obtener las algas para un tratamiento de contacto para las termas, sin fines comerciales. Además sumó lo que motivó esta investigación: "Las termas de Copahue son únicas en el mundo. Tenemos un recurso natural muy muy valioso. Nosotros desde que empezamos a trabajar estamos en contacto con gente que trabaja en termalismo, sobre todo en España, que está muy desarrollado y las termas de Copahue son muy muy particulares todas sus lagunas, no solamente la de las algas"

Otro desafío es determinar si las comunidades algales cultivadas mantienen características similares a las observadas en su ambiente natural. Esta información permitirá evaluar la factibilidad de sistemas de producción controlada y comprender mejor el comportamiento de estos organismos fuera de su ecosistema de origen.

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