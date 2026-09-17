El cambio de estación suele traer expectativas de días más templados, paseos al aire libre y el regreso paulatino de las temperaturas agradables. Sin embargo, este año la llegada de la primavera encontrará a Neuquén bajo un escenario muy distinto. Los pronósticos anticipan que el invierno se resistirá a despedirse y dejará una seguidilla de jornadas marcadas por el viento, las lluvias y las nevadas en distintos sectores de la provincia.

Según las previsiones meteorológicas, un pulso de aire frío comenzará a ingresar durante el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, generando un descenso de temperatura acompañado por viento moderado a fuerte y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, e incluso superar esa intensidad en algunas zonas.

La primavera comienza el 21 de septiembre, pero el frío seguirá presente

La primavera llegará oficialmente el lunes 21 de septiembre, una fecha tradicionalmente asociada a los encuentros al aire libre, la celebración del Día del Estudiante y las actividades recreativas en plazas y parques.

Sin embargo, este año el panorama climático será diferente. Lejos de instalarse temperaturas propias de la nueva estación, las condiciones previstas indican que el aire frío continuará dominando gran parte de la región durante varios días más.

Para muchas familias neuquinas, especialmente en localidades de la cordillera y el interior provincial, la llegada de la primavera no significará guardar los abrigos. Por el contrario, será necesario mantener las precauciones frente a jornadas ventosas y con probabilidad de precipitaciones.

Viento fuerte y posibles nevadas durante el fin de semana

Entre el sábado y el domingo se esperan ráfagas intensas en amplios sectores de Neuquén. Las condiciones afectarán tanto a los valles como a las zonas de meseta y cordillera.

Además, en áreas cordilleranas y precordilleranas se pronostican lluvias débiles a moderadas y nevadas, especialmente en sectores de mayor altura. Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas de montaña y requerir atención adicional para quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana largo.

El fenómeno también podría impactar en actividades productivas, turísticas y recreativas habituales para esta época del año.

Un río atmosférico podría intensificar el temporal la próxima semana

Las previsiones indican que el escenario meteorológico podría volverse más complejo a partir del martes 22 de septiembre.

Los modelos meteorológicos anticipan el ingreso de un río atmosférico, un sistema capaz de transportar grandes cantidades de humedad desde el océano hacia el continente. Este fenómeno podría provocar lluvias persistentes, nevadas en sectores elevados y fuertes ráfagas de viento.

Los períodos de mayor intensidad están previstos para el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, cuando se registrarían las condiciones más adversas en diferentes puntos de la provincia.

Cuándo mejoraría el tiempo en Neuquén

De acuerdo con las proyecciones actuales, las condiciones comenzarían a mejorar hacia la noche del jueves 24 y durante la madrugada del viernes 25 de septiembre.

No obstante, los especialistas continúan monitoreando la evolución del sistema para determinar con mayor precisión la intensidad de las precipitaciones y si predominarán las lluvias o las nevadas, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Mientras la primavera da sus primeros pasos en el calendario, Neuquén se prepara para atravesar una semana en la que el invierno todavía tendrá mucho para decir.