Tolerancia cero en Neuquén: una irregularidad por casi $8 millones terminó en exoneración

Los controles sobre los empleados públicos de Neuquén sumaron un nuevo capítulo con la exoneración de una trabajadora del ISSN, después de que una auditoría acreditara irregularidades financieras que habrían provocado un perjuicio de casi 8 millones de pesos.

La medida fue adoptada luego de una investigación sobre el manejo de fondos en la delegación de San Martín de los Andes. El Consejo de Administración tomó la decisión por unanimidad mediante la Resolución N° 414/26, luego de analizar las conclusiones del sumario administrativo.

Según la documentación del expediente, la agente recibió pagos de afiliados en efectivo y mediante transferencias hacia una cuenta personal. Los auditores determinaron que parte de esos recursos no fueron posteriormente incorporados al ISSN a través de los canales establecidos.

La investigación ubicó las maniobras entre enero de 2024 y julio de 2025 y calculó un perjuicio fiscal de $7.873.698,61. Además de la exoneración, se resolvió avanzar con el recupero del dinero más intereses.

La sanción se produce después de otras medidas disciplinarias aplicadas contra agentes públicos. Entre los casos recientes aparecen trabajadores de hospitales provinciales y efectivos de la Policía del Neuquén, principalmente por abandono de cargo, ausencias injustificadas o incumplimientos del régimen disciplinario.

El incremento de auditorías, sumarios y controles internos forma parte de la política aplicada por la administración provincial desde diciembre de 2023. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reforzar la responsabilidad de los agentes públicos y proteger los recursos del Estado.