En el arranque de la edición número 30 de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolla en el predio La Rural de Buenos Aires, el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, dijo presente. En diálogo con Mejor Informado, el jefe comunal de la localidad más austral de la provincia de Neuquén destacó cómo este tipo de eventos benefician la promoción de los destinos y qué significa llegar a nuevos públicos.

“Nosotros vendemos naturaleza”, resumió Murer al referirse al principal atractivo que Villa La Angostura lleva a la edición número 30 de la FIT. El destino cordillerano busca consolidarse ante visitantes nacionales e internacionales con una propuesta que combina paisajes, actividades al aire libre, hotelería y gastronomía.

El intendente destacó además la recepción que está teniendo el destino durante la feria, donde se multiplican las consultas de visitantes interesados en conocer las alternativas que ofrece la localidad y la región de los Lagos del Sur.

La participación en la FIT permite, además, establecer contacto con prestadores, empresarios y representantes de destinos de distintos puntos de Argentina, Sudamérica y Europa.

Dos personas disfrutan de la nieve en el Cerro Bayo, a dos kilómetros del centro de Villa La Angostura - Foto: Archivo

Nieve, Cerro Bayo y paisajes de montaña en invierno

Durante el invierno, Villa La Angostura transforma su paisaje con la llegada de la nieve y tiene en el Cerro Bayo uno de sus principales atractivos turísticos.

La montaña ofrece actividades vinculadas a la nieve y al esquí, además de permitir disfrutar de los bosques y las panorámicas de la Cordillera. La temporada invernal convierte a la localidad en uno de los destinos buscados de la Patagonia para quienes buscan nieve, montaña y naturaleza.

La propuesta se complementa con la gastronomía regional y una oferta de alojamiento que apunta tanto al turismo familiar como a quienes buscan una experiencia de mayor nivel de servicios.

La playa más cercana al Bosque de los Arrayanes, en Villa La Angostura - Foto: Archivo

Lagos Nahuel Huapi y Correntoso: el verano frente al agua

Cuando llega el verano, el protagonismo se traslada hacia los lagos y los espacios naturales.

El lago Nahuel Huapi y el lago Correntoso ofrecen escenarios ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y recorrer algunos de los paisajes más característicos de la cordillera neuquina.

Las costas, senderos y miradores permiten combinar descanso con propuestas recreativas, mientras que los bosques y montañas que rodean a la localidad convierten cada recorrido en una experiencia turística.

El Bosque de Arrayanes, uno de los paseos más visitados de Villa La Angostura - Foto: Archivo

El Bosque de Arrayanes, uno de los grandes clásicos

Entre los lugares que no pueden faltar en una visita se encuentra el Bosque de Arrayanes, uno de los atractivos naturales más reconocidos de Villa La Angostura.

El recorrido permite internarse en un ambiente donde los característicos arrayanes adquieren protagonismo y forman un paisaje singular dentro del Parque Nacional Los Arrayanes.

La excursión puede combinarse con otras experiencias en el lago Nahuel Huapi y constituye una de las alternativas clásicas para quienes visitan la localidad durante la temporada de verano.

Naturaleza, hotelería y gastronomía: una propuesta durante todo el año

Murer también puso el foco en otro de los atributos que Villa La Angostura busca mostrar en la FIT: la calidad de sus servicios.

“También tenemos un servicio de hotelería, de gastronomía de primera calidad”, señaló el intendente, al destacar una oferta orientada a visitantes que buscan combinar naturaleza con una experiencia turística de mayor nivel.

Esa combinación permite pensar a Villa La Angostura como un destino que no depende de una única temporada. La nieve y el Cerro Bayo tienen un peso central durante el invierno, mientras que los lagos, bosques y actividades al aire libre amplían las posibilidades durante los meses más cálidos.

La FIT como vidriera para los destinos de Neuquén

Para Murer, la presencia en la FIT tiene un valor que excede la promoción puntual de Villa La Angostura. “Estas cosas no hay que dejar de hacerlas. Porque esto realmente nos potencia y nos posiciona”, sostuvo el intendente angosturense.

La feria reúne a destinos, prestadores y empresarios turísticos y funciona como un espacio para presentar propuestas ante visitantes y profesionales del sector. Para Villa La Angostura, representa también una oportunidad para llegar a nuevos mercados y mostrar en Buenos Aires una oferta basada en naturaleza, servicios, gastronomía y experiencias.

“Hay una buena recepción del público, muchísima gente con muchas consultas”, contó Murer sobre la participación del destino en esta edición.

En un escenario turístico que el propio intendente definió como complejo, la estrategia apunta a sostener la promoción y ampliar el alcance de Villa La Angostura como destino de la Patagonia durante las distintas estaciones del año.