Con presencia patagónica, quedó inaugurada la trigésima Feria Internacional de Turismo

La Feria Internacional de Turismo de América Latina abrió este sábado 26 de septiembre en el predio La Rural su trigésima edición con una expectativa récord: la organización proyecta superar los 150.000 visitantes durante las cuatro jornadas y consolidar una participación internacional histórica.

El evento se desarrolla del 26 al 29 de septiembre, con sábado y domingo destinados al público general, de 14.00 a 21.00; mientras que lunes y martes estarán enfocados en profesionales del sector, con franja horaria de 10.00 a 19.00.

La edición aniversario reúne a más de 350 expositores en más de 20.000 metros cuadrados de superficie y cuenta con representación de alrededor de 60 países, en una feria que vuelve a poner el foco en la generación de negocios, la promoción de destinos y el vínculo entre el sector público y privado.

La apertura estuvo atravesada por un mensaje claro de la conducción de FIT: reforzar el peso económico del turismo y sostener el crecimiento de una feria que en 2025 reunió a 1.939 expositores de 59 países, 43.105 profesionales y 98.191 visitantes del público general.

Entre las novedades de esta edición aparecen una ampliación del Pabellón Internacional y espacios como FIT Tech, FIT Food & Market, FIT Outdoor, FIT Cruceros, FIT Fashion & Travel, FIT B2B y las tradicionales rondas de negocios.

Además, República Dominicana participa como país Invitado y se suma como novedad el primer Foro Internacional de Turismo Deportivo, una propuesta que busca vincular grandes eventos, destinos y nuevas oportunidades de desarrollo turístico.

“La Argentina ofrece calidad y un destino seguro”

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, expresó: “Los datos del INDEC muestran un crecimiento interanual del 9% del turismo receptivo y, en el caso de Brasil, el aumento alcanza el 40%. La Argentina ofrece calidad y, fundamentalmente, un destino seguro”.

Al mismo tiempo valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado; y resaltó el crecimiento de las agencias de viajes tras la desregulación, el récord del turismo estudiantil -con más de 500.000 jóvenes movilizados- y señaló al turismo deportivo como uno de los principales ejes de gestión hacia el futuro.

El turismo como una actividad que genera empleo y produce impacto social

Andrés Deyá, presidente de la Feria Internacional de Turismo, destacó la necesidad de que el turismo sea reconocido por su verdadero peso económico, remarcando que no es solo parte de la economía, sino una actividad con fuerza propia que genera empleo, impulsa múltiples sectores y produce un fuerte impacto social.

También señaló que, frente al avance de la inteligencia artificial, el turismo debe poner en valor la inteligencia emocional, la hospitalidad y el vínculo humano.

Agradeció especialmente a su equipo por el trabajo realizado durante sus cuatro años de gestión, llamó a no bajar los brazos ante las dificultades y sostuvo que FIT seguirá creciendo con nuevas propuestas, entre ellas el primer Foro Internacional de Turismo Deportivo junto a la Ciudad de Buenos Aires.

“Ha sido el honor más grande de mi carrera liderar esta casa”

Luego se dio el traspaso del cargo al barilochense Ezequiel Barberis. “Ha sido el honor más grande de mi carrera liderar esta casa. Dejo este rol, pero no dejo mi pasión por el turismo. Me voy con la tranquilidad de saber que FIT está sólida, madura y más fuerte que nunca, y con la certeza de que el turismo seguirá siendo ese puente indestructible que une a las personas”, expresó Deyá.

“A las nuevas generaciones que tomarán la posta les digo: cuiden esta feria. FIT es profesional, pero también tiene amor y corazón. He recorrido muchísimas ferias del mundo y puedo asegurar que esta es única, que es diferente. Nunca olviden que detrás de cada decisión y de cada reunión de negocios tiene que estar el corazón y la fuerza del turismo argentino. Estoy orgulloso de que Ezequiel Barbieri, de Bariloche, sea quien continúe este camino”, concluyó.

Por otro lado, el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, destacó en la FIT 2026 la importancia de la cooperación internacional para fortalecer al turismo, valoró los 30 años de la feria y remarcó el crecimiento turístico de su país, que recibió más de 32 millones de huéspedes en 2025.

También puso en relieve la relación con Argentina, el aumento de los viajes entre ambos países, la necesidad de mejorar la conectividad aérea y la facilitación de visas, y señaló al turismo deportivo -especialmente el polo y las actividades ecuestres- como una oportunidad concreta para profundizar los vínculos bilaterales.

Buenos Aires y su consolidación como una capital mundial en entretenimiento

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, sostuvo que Buenos Aires busca consolidarse como una de las grandes capitales mundiales del entretenimiento, con fuerte protagonismo de los eventos culturales, musicales y deportivos.

Señaló el impacto turístico de competencias como la maratón y la media maratón, que convocaron a más de 13.000 atletas extranjeros, y anticipó el crecimiento del turismo deportivo con eventos como MotoGP.

Además, invitó al Foro de Turismo Deportivo, organizado junto a ONU Turismo y FAEVYT, que reunirá a referentes como Martín Jaite, Luis Scola y David Trezeguet para debatir sobre la integración entre deporte y turismo.

Autoridades presentes en el evento

Están presentes el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el presidente de la Feria Internacional de Turismo, Andrés Deyá; el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli; el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado Morales; el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marril; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali; la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; el vicepresidente de la Feria Internacional de Turismo, Adrián Mansotti; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; el presidente de Ferias Argentinas S.A., Enrique Pepino; y el director de la oficina regional para las Américas de OMT Turismo, Héctor Cadeli.