Neuquén y Río Negro en la FIT 2026: qué habrá para ver, probar y disfrutar

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026 se realizará desde el sábado 26 hasta el martes 29 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires. El encuentro reunirá destinos nacionales e internacionales, organismos turísticos, empresas, operadores, agencias y público general.

En su 30ª edición, la FIT tendrá una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados y alrededor de 1.900 expositores y coexpositores, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la organización. Para este año se proyecta superar los 150.000 visitantes.

Neuquén y Río Negro formarán parte del espacio del Ente Patagonia, con una agenda que combinará promoción de destinos, gastronomía, experiencias, tecnología y reuniones comerciales con operadores y agencias.

FIT 2026: cuándo es y quiénes pueden ingresar

La feria tendrá dos etapas diferenciadas.

El sábado 26 y domingo 27 de septiembre, la FIT estará abierta al público general y a profesionales del turismo, de 14 a 21.

El lunes 28 y martes 29, en cambio, las jornadas estarán destinadas exclusivamente a profesionales del sector y funcionarán de 10 a 19.

El acto inaugural está previsto para el sábado 26, antes de la apertura al público.

Durante el fin de semana funcionarán espacios como FIT Tech, FIT Food & Market, FIT Outdoor, FIT Cruceros, FIT Fashion & Travel y FIT B2B, además de rondas de negocios y actividades culturales.

También habrá propuestas de FIT Show, con música, danzas, gastronomía y presentaciones de diferentes destinos.

Neuquén lleva gastronomía, destinos y experiencias

Neuquén tendrá una participación destacada dentro del stand del Ente Patagonia, con unos 180 metros cuadrados destinados a la provincia.

La propuesta buscará mostrar una oferta que va más allá de los tradicionales destinos cordilleranos e incluirá gastronomía, vinos, termalismo, pesca deportiva, turismo religioso, naturaleza y actividades para el verano.

La provincia ya anticipó una agenda que combina actividades para viajeros con acciones destinadas a generar negocios.

El sábado 26, desde las 15.45, habrá una clase de cocina con productos neuquinos y una presentación del Festival Nacional del Chef Patagónico.

Entre los ingredientes previstos aparecen trucha, chivo, piñón, rosa mosqueta, ñaco y vinos neuquinos.

También se realizarán presentaciones de Aluminé, degustaciones de aceites de Praderas Neuquinas y actividades vinculadas con la experiencia termal de Copahue.

El domingo será el turno de nuevas propuestas gastronómicas, junto con presentaciones de Junín de los Andes y Villa Pehuenia y actividades relacionadas con la pesca deportiva y el turismo de verano.

La Ruta de los Siete Lagos tendrá un espacio propio

Uno de los principales atractivos de la presencia neuquina será la Ruta de los Siete Lagos, que tendrá un espacio diferenciado dentro de la FIT.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful compartirán una propuesta destinada a mostrar el corredor como un producto turístico integrado.

El espacio tendrá cocina en vivo, degustaciones, un simulador de esquí en realidad virtual y sorteos de estadías durante el sábado 26 y domingo 27.

La ruta conecta distintos paisajes de la cordillera neuquina a través de aproximadamente 110 kilómetros, con los lagos Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi.

La propuesta también permitirá vincular naturaleza, gastronomía y actividades de montaña en un mismo producto, un aspecto relevante para la comercialización turística.

Neuquén pone el foco en los negocios

La FIT cambiará de dinámica a partir del lunes.

Durante las jornadas profesionales, Neuquén participará por tercer año consecutivo de las Rondas de Negocios, con 20 empresas privadas vinculadas a destinos como Villa La Angostura, Villa Traful, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia, Neuquén capital y Plottier.

El objetivo de estas reuniones es generar contactos con operadores y agencias de viajes y avanzar en la comercialización de productos turísticos neuquinos.

El lunes también habrá una mesa de trabajo vinculada al Seven Sesh Mountain Bike, con participación de Parques Nacionales, el Comité Olímpico Argentino y Lago Hermoso.

Ese mismo día, Neuquén tendrá una capacitación destinada a agencias nacionales e internacionales y una presentación sobre turismo religioso en Junín de los Andes y el Camino de la Fe.

La estrategia muestra una diferencia importante entre las dos etapas de la feria: mientras el fin de semana se concentra en mostrar experiencias al viajero, lunes y martes estarán orientados a generar vínculos comerciales.

Río Negro promocionará sus cuatro regiones

Río Negro también tendrá presencia dentro del espacio de Patagonia y llevará una propuesta organizada alrededor de sus cuatro grandes regiones turísticas:

Cordillera

Estepa

Valle

Mar

La estrategia incluirá naturaleza, turismo activo, bienestar, gastronomía y eventos.

Uno de los ejes será el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, que Río Negro busca incorporar como producto de atracción turística para visitantes nacionales e internacionales.

El fenómeno será presentado durante la FIT junto con el concepto del “Anillo de Fuego”.

El interés por los eventos astronómicos ya forma parte de la promoción turística patagónica y el eclipse de 2027 aparece como una oportunidad para generar viajes asociados a una fecha concreta. Mejor Informado también ha seguido la preparación turística de la región patagónica alrededor de este fenómeno.

De Bariloche al mar: una provincia con cuatro productos turísticos

La participación rionegrina buscará mostrar que la provincia no depende de un único destino.

La Cordillera estará representada por propuestas como Bariloche y El Bolsón; el Valle, por sus vinos, sidras y actividades vinculadas a la producción; la Estepa, por experiencias rurales y recorridos asociados a la Ruta Nacional 23; y la región Mar, por destinos de la Costa Atlántica y su gastronomía.

También tendrán espacio propuestas como Bariloche a la Carta, los vinos y sidras del Alto Valle, los destilados de la Estepa y productos del litoral marítimo.

En el espacio provincial habrá además elaboración y degustación de chocolates, clases de cocina y coctelería, vinos, sidras, juegos, sorteos y actividades culturales.

La FIT también será utilizada para presentar la renovada web oficial de turismo de Río Negro, orientada a integrar la oferta de sus cuatro regiones y brindar herramientas para prestadores y agencias.

Patagonia busca vender más que paisajes

La participación conjunta de Neuquén y Río Negro permite observar un cambio en la forma de promocionar los destinos patagónicos.

La oferta ya no se limita a mostrar fotografías de montañas, lagos o playas. En la FIT aparecen productos turísticos concretos, como gastronomía, pesca, termalismo, turismo religioso, astroturismo, nieve, ciclismo y experiencias inmersivas.

En el caso de Neuquén, las rondas con empresas privadas apuntan directamente a la comercialización. En Río Negro, el eclipse de 2027 funciona como un producto asociado a una fecha específica capaz de generar planificación de viajes.

La lógica comercial también aparece en otras acciones recientes de Río Negro, donde la Agencia de Turismo provincial viene trabajando sobre la articulación entre promoción, sector privado y mercados turísticos.

La gastronomía será una herramienta de promoción

La comida tendrá un papel central en ambas propuestas.

Neuquén llevará a Buenos Aires trucha, chivo, piñón, ñaco, rosa mosqueta, vinos y aceites, mientras que Río Negro mostrará chocolates, vinos, sidras, destilados y productos vinculados a sus distintas regiones.

La gastronomía permite convertir un destino turístico en una experiencia concreta: no solamente se muestra dónde viajar, sino también qué comer, qué probar y qué productos buscar en ese lugar.

Para los destinos patagónicos, además, funciona como una forma de diferenciar localidades y regiones que comparten paisajes similares.

Qué representa la FIT para Neuquén y Río Negro

La dimensión de la feria permite medir el alcance de la estrategia turística de ambas provincias.

En 2025 participaron 1.939 expositores de 59 países, con 43.105 profesionales del turismo y 98.191 visitantes de público general, según los datos aportados por la organización.

Para 2026, la FIT busca superar los 150.000 visitantes.

En ese contexto, Neuquén utilizará el encuentro para combinar promoción y comercialización, mientras Río Negro presentará una oferta territorial basada en cuatro regiones y utilizará el eclipse de 2027 como uno de sus productos de proyección internacional.

La presencia de ambas provincias dentro de Patagonia también permite presentar el destino regional como un conjunto de experiencias complementarias.